Que "Stalin" Mulino debutó ayer como misiólogo y abordó el tema de la expulsión de Italy del Miss Universo. ¡Un jodedor alega que Osmel Sousa, ya se le queda chiquito a JR!

Que Memo Palacios, tras el triunfo de Panamá 1-0 sobre Costa Rica, exclamó que les metieron el paraguas entero a los ticos. ¿Con todo y neblina?

Que ahora los tongos del "Jota" deben reemplazar el lema de "Proteger y Servir" por el de "Dios y Patria". ¡Tienen plazo de tres meses!

Que Lucy no se atrevió a decir, por qué a un diputado de Vamos le bloquearon la computadora en los años en que era estudiante y "El Loco" regaló esos equipos. ¿Será que tenía XXX en el boletín?

Que la visita de "Ol-Biden" a Perú y Brasil motivó que aeronaves militares de EEUU llegaran a la antigua base de Howard para reabastecerse y trasladar al personal que apoya la gira de Joe "El que se hacía el Olvidadizo".

Que por lo que se observa en la "Cueva de la 5 de Mayo", el proyecto de reformas a la CSS, será muy diferente a la propuesta de "Dino-Saurio".

Que "Pan con Pan" logró el Grammy Latino al Mejor Álbum de Salsa por la regrabación de "Siembra 45 aniversario” junto a la banda de Roberto Delgado. ¡Habrá que esperar lo que diga Willie Colón!

Que un chusco no descarta que "La Chilindrina" Gómez fue asesoró a la actual Alcaldesa de Arraiján para confeccionar el decreto municipal antiladridos. ¡No sean perversos!...".

Que la Sala Penal de la Tremenda Corte no admitió casación y mantuvo las condenas por el delito de corrupción contra funcionarios judiciales denunciados en el 2015 por el "Inmanejable de la Prado" ante el Fiscal Marcelino "Pan y Vino".

Que tal como se predijo, ayer en la reunión ordinaria del Pleno en la Tremenda Corte no se discutió el proyecto de no admisión de la primera demanda de inconstitucionalidad sobre el Principio de Especialidad a favor de "El Loco", a pesar de que hace más de 2 meses cuenta con 3 observaciones.

Que un leguleyo dice que a "Stalin" Mulino no le está ocasionando ningún contratiempo la gestión que inició en julio junto con la Presidenta de la Cueva de la 5 de Mayo, pero no se puede decir lo mismo de la Presidencia de la Tremenda Corte, a partir de lo que iba a hacer en mayo.

Que no se sorprendan de la salida de varios Fiscales ya jubilados y con más de 35 años de servicio, la renuncia de media docena, pero sin jubilación para no ser destituidos y otros que van a querer medir fuerza con "La Sombra"a pesar de haber sido campaneados en juega vivo o sacando el cuerpo.

Que "Rigoleto" acaba de quitar la escalera y dejar agarrados de la brocha a "La Polaca" ex Fiscal de Cuentas y al ex Ministro "Pi-Nito", al opinar que los Subcomisionados y Comisionados cuyos ascensos fueron demandados ante la Tremenda Corte, no tienen que devolver salarios percibidos, ni los derechos adquiridos como vacaciones y jubilaciones tienen que afectarse.

Que ahora que uno de los temas en boga son las jubilaciones especiales, pero solo de los estamentos de seguridad, debe prestarse atención al origen de esa disposición que data de hace casi 30 años atrás, para evitar que lo pasional atropelle lo racional...".

Que el gobierno pagará el 6 de diciembre el XIII Mes a los funcionarios del Estado.

Que Ovidio Portugal, líder de ONG SAR Panamá, es el nuevo Héroe por Panamá 2024.

Que preparan las guarichas los que tienen 100% dependencia de energía solar, ya que van varios días con cielo nublado. Los que dependen de la eólica se salvaron.

Que "El Pato" Donald nominó a Robert Kennedy como Secretario de Salud.

Que Milei fue el primer líder extranjero que se reúne con "El Pato" Donald. Fue anoche en una gala en Mar-a-Lago.

