Que ayer al apóstol Cleotaldo le revivieron un lío viejo de tierras ya resuelto y resucitaron a un abogado muerto hace 4 años para demandar.

Que Juan "Digo", el diputado PTJ, "El Barrendero" Gaitán y "La que baila" la Vamvas, fueron los más gozones del desfile de Vamos, en Betania. ¡No fueron vistas la "Jesusa" Irma y Alex Brenes, que se mastican, pero no se tragan.



Que hay que reconocer que de "La Punta al Talón" Bazán, es uno de los pocos economistas que cuestionan las reformas del "Dino Saurio", pero que a la vez presenta propuestas novedosas.



Que al "Dino-Saurio" le sacaron un video sobre las CaTraCa que se dieron cuando iniciaba lo de las corridas del proyecto que le iba a explicar a los miembros de la "Cueva de la 5 de Mayo". ¡Parecía un episodio del Chavo de 8 y Don Barriga, digo al "Man del Chap", solo le faltó decir: ¿Y ahora, quién podrá defendernos?



Que diputados de Vamos y mocachinos son asiduos asistentes de los Happy Hours que organiza uno de sus colegas oficialistas de Panamá Este. ¡Les llaman los Feliz Cumbé!



Que a Mojica parece que le viene el relevo en enero. ¿Y esa vaina?



Que en la vereda tropical se comenta que el fin de semana se reunieron unos tongos retirados para planificar protestas. Lo curioso es que el postre fue dulce de Moka. ¿Qué se estará cocinando?

Que alega un viejo economista que después de las 4 horas y 15 minutos de las explicaciones técnicas del sábado sobre las reformas al sistema de pensiones, los diputados de la Cueva si acaso agarraron el 1.5% de lo explicado. ¡Tendrán que ponerlos a hacer planas!



Que la Fundación Cruzada Nacional contra La Corrupción y La Desigualdad en Panamá presentará hoy una denuncia ante la Fiscalía Electoral contra el diario "La Prensa".

Que en el Departamento de Estado hicieron sesiones de terapias para varios funcionarios, porque estaban molestos por el triunfo del "Pato" Donald. ¿Y por Clayton?

Que se comenta que con el Año Nuevo, vienen ministros nuevos. ¿Será?

Que hoy de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. habrá un operativo de inversión de carriles en la Interamericana, a la altura de Penonomé.



Que "Orejita" Roux ahora es fanático del Plaza Amador y acude a los partidos.

Que el New York Times destaca que la Operación "Lava Jato" se desmorona, porque fiscales y jueces infringieron las leyes. ¡Como decía "Nachy" De León: se va a caer, se va a caer!

Que un chusco destaca que cada día La Otra Trocha con El Mochilero se parece más a un partido político tradicional. Ahora la Secretaría General es una Diputada titular. ¡Cualquiier parecido no es coincidencia!



Que un necio resalta que quedó a la vista la jugada de los haters de "Stalin" Mulino y los que detestan a "El Loco", que para torpedear lo de la CSS y enredar el trámite de la demanda de inconstitucionalidad en la Tremenda Corte, siembran cizaña para que ocurra un corto circuito para que haya una choque de trenes.



Que parafraseando al sabio Salomón, lo de la CSS es una cosa y lo de la demanda de inconstitucionalidad de "El Loco" es otra cosa, así que dejen de estar inventando mal querencias, que lo de la Cueva de la 5 de Mayo no tiene nada que ver con lo de la Tremenda Corte.



Que esta semana deben publicarse los edictos y cuando sea desfijado iniciará el término para la entrega de alegatos escritos, en pro o en contra de la demanda de inconstitucionalidad a favor de "El Loco" sobre el "Principio de Especialidad". Estos edictos se publicarán en días hábiles, no un sábado ni domingo, como ocurrió en una ocasión.



Que la Presidenta de la Tremenda Corte regresó al país de su misión oficial en Lucknow, India y tomará toda esta semana de vacaciones. Y encima por el feriado del 28 de noviembre, no se discutirán las 3 observaciones contra el proyecto de no admisión de la primera demanda de inconstitucionalidad a favor de El Loco sobre el "Principio de Especialidad



Que "La Sombra" Caraballo está recogiendo, pero no sus chécheres nada más, sino informes sobre carpetillas que desde hace meses debieron admitir querellas y otras ser archivadas provisionalmente, entre esas, un par en Colón, por conflictos que se están atendiendo en la esfera civil y conociendo eso se han admitido querellas. ¡Hace rato los tienen campaneados!

