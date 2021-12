Acusan veterinaria de 'destructora de familias'; mira lo ella que hizo

Una veterinaria en Paraguay fue, al parecer, fue injustamente acusada de ser una rompe hogares, pero ella lejos de dejarse amedrentar decidió sacarle provecho a la situación.

Todo inició hace unos días cuando alguien desconocido, colgó frente a la clínica veterinaria donde labora la especialista, un cartel que decía: “Felicidades, Dra. Lorena Jara Oroa. Gran devoradora de hombres casados y destructora de familias. Toda la felicidad del mundo para vos”.

Al observar la enorme pancarta, la guapa veterinaria, le solicitó a sus compañeros de trabajo que la ayudaran a descolgarla, sin embargo lejos de sentirse avergonzada por el contenido del texto, ella decidió cortar en dos el cartel y reutilizar una sección.

Resulta que la Dra. Jara estaba de cumpleaños y por ello colocó en la parte frontal de su escritorio la parte positiva del mensaje que decía: "Toda la felicidad del mundo para vos", y le dibujó la huella de un perro.

Sus colegas le habían adornado el puesto y comprado un pastel, por lo que el mensaje encajó a la perfección en medio de la decoración de cumpleaños.

Ella tomó una fotografía para preservar el momento y la colgó en sus redes social. Además comentó: “Alguien me dejó ese pasacalles como regalo frente a mi trabajo. El mismo tenía un contenido pintoresco, un mensaje feo y otro lindo. A mí me pareció genial el mensaje lindo y lo utilicé. La otra parte del escrito la dejé de lado. Uno decide a qué darle lugar y a qué no. No tengo razón de darle lugar a cuestiones que ni siquiera son”. La historia de la Dra. Jara se hizó viral en redes sociales y transcendió fuera de Paraguay.

Jara está casi segura que la expareja de su novio fue quien se atrevió a diseñar y colgar el cartel con el mensaje ofensivo, pero ella lo negó.