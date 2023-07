¡Adiós cochinos! Instagram bloqueará el envío de rifles a mujeres

¡Ahora sí! Las mujeres y hombres que están hartos de recibir fotos de muñecos, chiwis y berenjenas por hacer comentarios en publicaciones estarán más tranquilos, esto luego que la red social Instagram informara que están realizando cambios para bloquear todo esto.

Uno de los grandes problemas que los usuarios deben afrontar es recibir imágenes explícitas enviadas por desconocidos y que no fueron solicitadas.

Este problema que afecta principalmente a mujeres, según el medio The Guardian, podría ser solucionada pronto por una nueva función que Instagram estaría probando.

Indican que el ideal es basado en limitar a las personas al momento de enviar una solicitud por mensaje directo.

En estos momentos, los usuarios pueden enviar imágenes y videos a otros a quienes no siguen o siquiera tienen interacción, por lo que la idea sería permitir solo el envío de texto. Cuando los usuarios acepten la solicitud de mensaje se podrá intercambiar contenido multimedia.

"En la práctica, esto significa que las personas ya no podrán recibir imágenes o videos no solicitados de personas que no siguen” afirmó Meta, la empresa detrás de Instagram, en un comunicado.

The Guardian recalca que desde el año pasado Instagram ha estado probando diferentes formas de filtrar las imágenes explicitas de los mensajes directos y al parecer esta ha sido la mejor opción hasta ahora.

Por el momento solo se ha dicho que Instagram espera lanzar la nueva función a sus más de mil millones de usuarios en todo el mundo una vez que haya completado las pruebas que garanticen la efectividad de la medida.

Meta ha estado trabajando en diferentes estrategias que permitan garantizar la seguridad de sus usuarios, por eso en 2021 introdujeron en Instagram la característica para filtrar solicitudes de DM que contienen palabras ofensivas.

