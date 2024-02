Australia propone ley para ignorar llamadas del trabajo

Australia ha decidido implementar leyes que concedan a los empleados el derecho a ignorar llamadas y mensajes injustificados de sus superiores fuera de su horario laboral sin enfrentar sanciones, mientras que los empleadores que violen esta norma podrían enfrentar multas.

El famoso "derecho a desconectar" forma parte de una serie de cambios en las leyes de relaciones laborales que ha propuesto el Gobierno federal de Australia en un proyecto de ley parlamentaria que, permitirá proteger los derechos de los trabajadores y ayudará a restablecer el equilibrio entre vida laboral y familiar.

En otros países como Francia, España y otros miembros de la Unión Europea ya existen leyes similares que garantizan a los empleados el derecho a desconectar sus dispositivos electrónicos.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Tony Burke, del partido laborista de centro-izquierda, anunció el miércoles que la mayoría de los senadores apoyan la ley.

Según Burke, esta disposición evitará que los empleados trabajen horas extras no remuneradas al permitirles desconectarse de comunicaciones injustificadas fuera de su horario laboral.

Anthony Albanese, primer ministro de Australia, expresó a los medios el miércoles temprano: "Simplemente estamos diciendo que alguien que no recibe pago las 24 horas del día no debería ser penalizado por no estar conectado y disponible las 24 horas del día".

Se espera que el proyecto de ley sea presentado en el Parlamento durante esta semana

