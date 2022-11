¡Bobón! Roba $18 mil en artículos; al salir se estrella y lo agarran

Tremendo trancazo se dio un joven de 17 años tras entrar a robar a una tienda de Louis Vuitton en Bellevue, Washington. El sujeto terminó inconsciente tras un aparatoso intento de huida, según se aprecia en un video difundido en las redes sociales.

En la grabación, realizada por una cámara de seguridad del local, se observa como el ladrón con varios bolsos en las manos corre en busca de una salida y se lanza contra una ventana de cristal, tras lo cual queda tendido en el suelo. En ese momento un guardia lo inmoviliza.

Medios locales detallan que el sujeto intentó sustraer artículos por valor de 18.000 dólares a plena luz del día.

El oficial de la policía Rob Spingler calificó al adolescente como "descarado". Asimismo, dijo en que las autoridades tomarán acciones "sólidas" contra aquellas personas que cometan delitos de esa naturaleza.

"Usamos nuestro panel de responsabilidad y transparencia y seguimos el crimen dondequiera que vaya y continuaremos todo el tiempo que sea necesario", detalló.

Penny Pahl, propietaria de una tienda de reparación de productos electrónicos, aseguró que los dueños de pequeñas y grandes empresas que conoce han notado el impacto de la delincuencia, por lo que pide que más allá de que los autores de los hechos sean detenidos y procesados haya consecuencias.

Brazen teenage thief, 17, knocks himself out by running into glass door as he tries to flee Louis Vuitton store with $18,000 worth of handbags in the affluent #Seattle suburb of Bellevue,#Washington. pic.twitter.com/LB11pBCKQp