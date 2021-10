El nuevo Superman es gay y ya tiene novio; los fans están furiosos en redes

Mucha controversia ha generado el nuevo Superman, debido a que su hijo que ahora ha seguido su legado decidió salir del clóset para convertirse en un personaje gay que lucha contra el cambio climático y otras problemáticas actuales.

DC Comics anunció que Jonathan Kent, hijo de Clark Kent y Lois Lane iniciará una relación romántica con un amigo, la misma ocurrirá en el número que se publicará el 9 de noviembre dentro de la serie 'Superman: Son of Kal-El', que arrancó el pasado julio.

Esta serie está dedicada al hijo del superhéroe, con 17 años cumplidos y que recoge la capa del padre, que descansa una temporada en alguna galaxia cercana.

Para este proyecto, DC Comics ha decidido dedicar las misiones del joven héroe contra los malos convencionales de la sociedad occidental, mientras controla incendios masivos ocasionados por el cambio climático, desbarata un tiroteo en un instituto provocado por la permisividad con las armas de fuego en Estados Unidos o se une a las protestas contra la deportación de refugiados en Metropolis, la ciudad ficticia por la que revoletea.

Pero lo que ha prendido el rancho, es que Jon se besará en el cómic de noviembre con Jay Nakamua, un chico al que conoció en un intento de crearse una identidad secreta para ir al instituto.

Continuando con una tendencia reciente en EE. UU. De personajes de cómics que se declaran LGBTQ, ahora se confirma que Superman es bisexual, según los cómics de DC.

Nakamua, que es un periodista se rinde ante Jon pero también ante su madre, gran estrella del periodismo de Metropolis. Los lectores conocerán con el tiempo que Nakamua tiene también poderes extraordinarios, más allá de enamorar al vástago del Último Hijo de Krypton. Lo llamativo es que el cambio de género de este personaje, coincidía con el Día Nacional de Salir del Armario en EE.UU.

"La idea de remplazar a Clark Kent con otro salvador blanco y hetero se antojaba como una oportunidad perdida", ha dicho a The New York Times el guionista de la serie, Tom Taylor. "Jay podría ser la única persona en la vida de Jon a la que no tiene que proteger. Quería tener una relación realmente igualitaria y de apoyo para ellos dos”, recalcó.

“Siempre he dicho que todo el mundo necesita héroes y que merecen reconocerse a sí mismos en sus héroes”, dijo Taylor. “Para mucha gente, que el superhéroe más fuerte de los cómics salga del clóset es increíblemente poderoso”.

Aunque Superman no es el primer héroe LGBTQ, ni será el último, los expertos en cómics dijeron que había algo especialmente trascendental en la salida del armario de Superman.

Como era de esperarse, ya hay reacciones negativas a la reciente evolución trazada por los cómics. En agosto, cuando empezaron a circular los rumores sobre Superman, un comentarista se quejó en un sitio web de que “Marvel y DC han arruinado a sus personajes para complacer a la mafia woke, que ni siquiera compra cómics”. Sin embargo, otros han aplaudido la noticia: “Es agradable ver que los superhéroes queer son ahora más convencionales, estoy muy contento de ver a gente como yo en el papel de los protagonistas”, han escrito otros comentaristas

Por supuesto, en redes sociales ha molestado a muchas personas y lo atribuyen al interés de los nuevos autores de querer adaptarse a una sociedad para quedar bien. Además, recalcan que lo que están causando es que pierdan más seguidores por querer adaptarse en vez de crear mejores historias.

La salida del armario del superhéroe estadounidense más famoso se produce en momentos en que cada vez más libros abordan la diversidad.

