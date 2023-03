Famosa azafata trans muere: "Lo siento, no pude ser más fuerte"

La azafata transgénero Kayleigh Scott, que se volvió famosa después de aparecer en un comercial de United Airlines, fue encontrada muerta el pasado lunes en su casa de Colorado. Ella tenía 25 años.

Scott, quien compartió su historia de transición para un video del Día de la Visibilidad Trans 2020 producido por United, declaró en una publicación de Instagram a las 2:30 am que planeaba terminar con su vida.

“Mientras respiro por última vez y salgo de esta tierra viva, me gustaría disculparme con todos los que decepcioné. Lamento mucho no haber podido estar mejor. A los que amo, lamento no haber podido ser más fuerte. A los que me lo dieron todo, lamento que mi esfuerzo no haya sido correspondido”, dijo,

Según los comentarios en su publicación final, los amigos de Scott llamaron a las autoridades de Denver y les pidieron que hicieran un control de bienestar de la azafata.

La joven recalcó: “Por favor, comprenda que mi partida no es un reflejo de usted, sino el resultado de mi propia incapacidad para mejorar. A Ashley, Cynthia, Regine y Sophia. Lo siento mucho. Por favor, recuérdame por los buenos recuerdos que hemos compartido, y nunca por mi perdición. Los veré a todos de nuevo en el otro lado”.

Ante este hechos los representantes de United dijeron: “Estamos increíblemente tristes por la trágica pérdida de Kayleigh Scott y expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos y compañeros de trabajo”.

Un portavoz del Departamento de Policía de Denver dijo que se está llevando a cabo una investigación y que la determinación final de la causa de la muerte será realizada por la Oficina del Médico Forense de Denver, informó Los Angeles Blade .Sin embargo, la hermana de Scott, Ashley Scott, comentó más tarde para confirmar la muerte de su hermana.