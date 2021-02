Filtran audio del médico de Maradona: "Se va a ca..ar muriendo el gordo"

Una gran polémica se ha desatado en Argentina, esto luego que se filtrara un diálogo entre el neurocirujano y médico personal de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, y Agustina Cosachov, psiquiatra del difunto astro argentino, en los últimos minutos de vida del conocido exfutbolista.

Luque que es investigado por homicido culposo intercambió varios mensajes con un amigo y con Cosachov, que también está en el punto de mira de los investigadores, audios que han desatado la ira de muchas personas.

Hablando con otro de sus contactos justo antes del fallecimiento del exfutbolista, el médico afirma: "Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a c*gar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá".

Esta frase y posteriores declaraciones han causado mucha indignación de la familia de Diego y los millones fans que tiene en ese país.

El mensaje difundido prosigue con lo siguiente: "Lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como 10, 15 minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia", le cuenta Cosachov a Luque en uno de los audios.

Mientras mantenía esta conversación, el médico le pide a la psiquiatra que lo avise "si están enojados con nosotros". "No, no, por ahora no dijeron nada", le responde Cosachov.

"Es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga", asegura Luque en uno de los mensajes a Cosachov.

Como era de esperarse, Dalma, hija de Maradona, arremetió en su cuenta de Twitter tanto contra Leopoldo Luque, al que llamó "un hijo de p***", como contra Matías Morla, abogado y amigo del Pelusa, "la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le paga un sueldo".

Dalma confesó que llegó a "vomitar" tras escuchar los audios y que "lo único" que le pide a Dios "es que se haga justicia".

En estos momentos, tanto Leopoldo Luque como Agustina Cosachov son sospechosos por un posible homicidio culposo de Maradona por impericia o negligencia médica, luego que el famoso astro falleciera a los 60 años de edad el 25 de noviembre de 2020 en su casa del barrio privado de Tigre, en las afueras de Buenos Aires.