Gringos que no creen en Dios aumenta en EEUU por primera vez

Un estudio realizado en Estados Unidos reveló que las personas sin afiliación religiosa representan alrededor del 28 % de la población estadounidense, por lo que superaron en número a los católicos (23%) y protestantes (24%).

La encuesta fue realizada por el sitio Pew Research entrevistó a 3,300 adultos para identificar la religión que profesaban y muchos dieron a entender que ya no creen en nada.

LEE TAMBIÉN: Intenta culpar a su gemelo por 2 casos de violación; fue condenado

Este grupo de ciudadanos denominados “nones” está formado por ateos (17%), agnósticos (20%), y personas que no siguen una religión específica (63%).

De esta forma, el número de personas sin religión aumentó considerablemente ya que en el 2007 solo representaban al 16% de los estadounidenses.

A pesar de eso, se descubrió que muchos “nones” no están en contra de ninguna religión. De hecho, algunos de ellos creen en un ser divino y superior pero no acuden con frecuencia a ningún tipo de culto religioso.

El grupo de los agnósticos, por ejemplo, creen que la existencia de un Dios está más allá de la comprensión humana y que hay muchas cosas que ni siquiera la ciencia puede explicar o demostrar.

Otro aspecto importante que destaca en los resultados finales, se concluyó que la mayoría de los "nones" son jóvenes: el 69% de los entrevistados tiene menos de 50 años, el 63% es de raza blanca y el 51% son hombres.

Gregory Smith, uno de los principales autores del estudio 'Religious Nones' in #America: Who they are and what they believe’, sugiere que el crecimiento de este público tiene potencial para influir en la política del país.

“Sabemos políticamente, por ejemplo, que los nones religiosos son muy particulares. Se encuentran entre los grupos más fuerte y consistentemente liberales y demócratas de #EstadosUnidos", dijo.

Aunque esto solamente fue hecho para Estados Unidos y no hay números establecidos a nivel mundial, lo cierto es que los encargados de esta encuesta detallan que los seres humanos han cambiado sus pensamientos por las religiones también por escándalos que se han dado en esas instituciones.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio