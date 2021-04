Hombre hurta consolador grande y grueso en un 'sex shop' (Video)

Con el incremento del uso de la tecnología para mantener los locales comerciales vigilados, se ha vuelto muy común que delitos como hurtos y robos queden grabados gracias a los sistemas de videovigilancia.

Un asalto a una gasolinera o hurtos a viviendas y vehículos son algunos de los más comunes, pero el hurto de un consolador grande y grueso se ve muy pocas veces, por no decir que nunca.

Y aunque usted no lo crea el protagonista de este delito no es una mujer, si no un hombre que entró a una tienda para adultos (sex shop), como cualquier cliente y le solicitó a la dependienta que le mostrara un consolador que al parecer le había llamado su atención.

Ya con el consolador sobre el mostrador, el hombre se muestra algo indiferente. Intercambia cometarios con la dependienta y parece solicitarle otro artículo, pero como el video no tiene audio, se desconoce lo que le dijo.

Es en ese momento, cuando la dependienta le da la espalda, que el hombre aprovecha para echar mano del consolador y salir corriendo de la tienda sin sospechar que toda la situación había quedado filmada.

Ahora el video de este insólito hurto con habilidad, que ocurrió Tolima, Colombia, se ha vuelto viral y se ha publicado en varios canales y diferentes redes sociales.

La pregunta que queda sobre el tapete es ¿para qué lo querría?

