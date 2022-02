Hombre pasa 30 horas con el cadáver de su esposa; no tenía dinero para sepultarla

Un hombre residente en la ciudad de Torreón, ubicada en el estado de Coahuila, en México pasó unas 30 horas con el cadáver de su esposa en el lecho matrimonial, porque no tenía dinero para pagar el sepelio.

El hombre, que fue identificado como José Manuel García, de 65 años, narró a los medios mexicanos que lo más triste del caso fue que incluso no contó con el apoyo económico de sus hijos y amigos.

García, plomero de profesión, comentó que el día que su esposa falleció había amanecido y ella no se levantaba, por lo que decidió despertarla, como no lo consiguió llamó a emergencias y al poco rato llegaron a su vivienda los paramédicos.

Lamentablemente, los sanitarios no pudieron hacer nada por la esposa de García más que dictaminar que ya no tenía signos vitales. Ante este panorama el hombre llamó a la funeraria para iniciar el trámite pertinente para sepultar a la que fue su compañera, pero tras recibir el presupuesto de lo que costaría el servicio concluyó que no poseía el dinero para afrontar ese gasto, ya que su situación económica era muy precaria.

Las horas pasaban y el cadáver de la mujer seguía sobre la cama de matrimonial. El hombre narró a Televisa se sintió abandonado, pues le tocó cohabitar con el cadáver durante unas 30 horas.

Detalló que lo que más le dolió fue la actitud de sus hijos y de algunos conocidos que aunque se acercaron a darle el pésame, no le tendieron la mano, pese a que sabían de que él no contaba con los recursos económicos para sepultar a la que fue su compañera,

A pesar de esta situación tan infortunada, García logró darle cristiana sepultura a su esposa, ya que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familiar de México le brindó el apoyo económico para el sepelio.