¡Insólito! Chica abandona a su novio por ser pobre

La triste historia de un joven argentino, a quien su novia lo dejó por ser pobre se hizo viral, luego de que fue compartida por el periodista Pedro Nicolás Juárez, en el muro de una cuenta de Facebook, hace unos días.

El humilde joven, residente en la zona Oeste de La Rioja, le escribió una carta a Juárez en la que le narró cómo y cuándo conoció a la chica, pero según el mismo destacó, prefirió omitir su nombre y el de la dama en cuestión, para evitar futuros problemas.

En la nota, el joven narró que conoció a la chica en un boliche, la víspera de Navidad y desde ese día la relación se fue haciendo cada vez más fuerte, por lo que a principios de este año -2022- decidieron dar el gran paso y hacerse novios formales, incluso acordaron que cada uno conocería a la familia del otro.

Todo iba bien hasta que la chica, de clase media, se enteró de que el menú que el joven tenía preparado para el almuerzo en el cual conocería a sus padres, estaba compuesto por gaseosas y emparedados de nortadela con queso. Así que simplemente ella lo dejó.

Resulta que el joven es muy humilde y actualmente se dedica a cortar césped en residencias, mientras estudia en una universidad.

Una parte del mensaje que este joven envió al periodista detalla: "Me gustaría que por medio de esta publicación sepan que cuando conozcan a alguien les vayan de frente, diciendo la vida que tienen, que nos les pase como a mí que me dejaron por ser pobre. Quizás si yo le hubiese contado que era un simple cortador de césped ella no se hubiera fijado en mí ni yo haberme enamorado de ella. Seguramente ella va a ver esta publicación, por eso no quiero dar nombres".

Al leer la historia, de la que se han hecho eco diferentes medios digitales de Argentina y otros países, la gente no dudo en manifestarle al joven su apoyo. "El muchacho tiene ganas de superarse y progresar, por eso está estudiando y ella no vio eso", comentó una cibernauta.