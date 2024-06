Joven gana mil palos al mes por vender fotos y videos de sus pies

Una mujer llamada Carolina Lisas, de 26 años, nacida en Bahía Blanca y radicada en la ciudad de Neuquén, Bolivia, ha hecho de su cuerpo un negocio para generar plata.

El giro inesperado en la vida de Carolina Lisas ocurrió luego de que una cuenta de Instagram le hiciera un pedido extraño: “¿Podrías sacarte una foto de tus pies así la comparto?”.

“Se la mandé, para ver qué onda, y ahí empezó todo. Me respondió que tenía unos pies muy lindos y que podía dedicarme a eso”, recordó Carolina. “¿Dedicarme a qué?”, fue la pregunta que le hizo a la joven a la persona que le escribía detrás de aquella cuenta: “Podés vender fotos y videos de tus pies, vivir de eso”, le respondieron.

Ella decidió dejar la calle para dedicarse exclusivamente a vender este tipo de contenido. “Hasta hace 10 meses hacía malabares en las esquinas y ganaba lo que hoy serían $25 mil monedas bolivianas diarias. Pero sufría el frío y el calor, los comentarios, las peleas. Dejé los malabares y ahora estoy en casa, tranquila y segura”, expresó.

Su rutina semanal está perfectamente diagramada en una grilla que podría trazarse en dos partes. Durante la mañana, Carolina destina sus horas a sus actividades personales: danza, malabares y teatro. Por la tarde, a gestionar sus redes sociales, alimentar sus canales en plataformas para adultos y realizar sexting mediante videollamadas.

“Cuando estaba en la calle soportaba de todo. Desde que me mandaran a trabajar hasta que se me acercaran para ofrecerme cierta cantidad de dinero con tal de que yo vaya al hotel con esa persona. Esto de no estar tan expuesta me da más seguridad”, indicó

“Piden ciertas poses específicas de los pies, por ejemplo primeros planos, dedos abiertos o cerrados, y la postura del ángel. También me piden desnudos, videos masturbándome e incluso que les muestre mis axilas”, enumeró.

La joven precisó que gana alrededor de mil dólares por mes, suficiente para pagar el alquiler de su casa, sus gastos y disfrutar lo que antes no podía o debía dejar fuera de sus prioridades. En sus publicaciones, Carolina está acostada en su cama o directamente en el suelo, con los pies como protagonistas y su espalda apoyada sobre una cortina de diseño, desde donde exhibe su sonrisa.

