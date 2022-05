Maestra pansexual le habla de gays a sus estudiantes y la botan

Una maestra de Florida afirma que fue despedida por decirle a sus estudiantes que era pansexual y luego pedirles que hicieran dibujos que representaran sus propias orientaciones sexuales.

LEE TAMBIÉN: Novia le puso marihuana a la comida y drogó a todos sus invitados

Publicidad

La instructora de arte de Cape Coral, Casey Scott, afirmó que sus estudiantes tenían curiosidad sobre su orientación sexual y les explicó que era pansexual durante una lección en marzo.

“Sucedió una discusión en clase y por eso, ahora estoy despedida”, dijo Scott al medio.

Pansexual se refiere a alguien que se siente atraído por todas las categorías de personas, independientemente de su sexo, identidad de género u orientación sexual.

Scott, quien está casada con un hombre, dijo que los niños de la escuela secundaria crearon banderas que representan su propia sexualidad e identidades de género que van desde transgénero y no binario hasta gay.

La maestra de primer año colocó sus creaciones en la puerta de su salón de clases antes de que los administradores le dijeran que las quitara. “Dijeron que lo mejor sería que me deshiciera de ellos ahora”, le dijo a NBC.

El despelote se formó luego que los funcionarios del Distrito Escolar de Lee dijeron que algunos estudiantes entendieron su explicación de su sexualidad, mientras que otros quedaron confundidos.

A Scott, que trabajaba a prueba y no formaba parte del sindicato de maestros, finalmente se le dijo que no regresara al campus y que se rescindiría su contrato. Los funcionarios del distrito atribuyeron su despido a que no siguió el plan de estudios.

El despido se produjo pocos días antes de que el gobernador Ron DeSantis prohibiera la instrucción relacionada con la identidad de género o la orientación sexual para niños desde jardín de infantes hasta cuarto grado.

Los partidarios del “Proyecto de Ley de los Derechos de los Padres” argumentan que el tema sexual es inapropiado para los niños pequeños y que la ley los protege a ellos ya sus padres.

Los críticos llamaron a la legislación el proyecto de ley "No digas gay" y afirman que fomenta la hostilidad hacia la comunidad LGBTQ.

Contenido Premium: 0