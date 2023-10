Muere abuela de 104 años que se lanzó en paracaídas

Dorothy Hoffner, la mujer de Chicago, que se lanzó en paracaídas a sus 104 años para ganar récord mundial, falleció. El domingo 1 de octubre hizo la hazaña que le daría el título en el Guinness World Records.

“La edad es solo un número”, comentó al momento del salto Hoffner mientras explicó que esta no era la primera vez que realizaba dicha actividad, su primer salto fue a cuando cumplió los 100 años.

Dorothy Hoffner, murió en su residencia Brookdale Lake View la mañana del pasado lunes 9 de octubre, según contó su amigo íntimo, Joe Conant. Añadió además que, al parecer, habría fallecido mientras dormía la noche del domingo 8 de octubre.

“Era incansable. No era de las que se echan la siesta por la tarde, ni de las de que no acuden a ningún acto, cena o a cualquier otra cosa. Siempre estaba allí, totalmente presente. Siempre seguía adelante”, dijo Joe.

También está trabajando en los papeles para asegurarse de que Guinness World Records certifica a Hoffner a título póstumo como la paracaidista de más edad del mundo. Pero por ahora, espera que el reconocimiento se demore algún tiempo. El récord actual lo estableció en mayo de 2022 la sueca Linnéa Ingegärd Larsson, de 103 años.

Hoffner nació el 17 de diciembre de 1918 en Chicago, después de que terminara la Primera Guerra Mundial y cuando la gripe española asolaba el mundo. En el 2020 sobrevivió también a la pandemia de covid.

La abuela se lanzó desde un avión a 4.100 metros (13.500 pies) de altura en Skydive Chicago, en Ottawa, Illinois, a 140 kilómetros.

