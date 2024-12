Muere actriz mexicana tras retiro y en un ritual con ranas por falso chamán

La actriz mexicana Marcela Alcaraz, conocida por su participación en producciones de Televisa como 'Tres Milagros' y 'Como dice el dicho', aclaró los rumores que había muerto murió a los 33 años.

Al parecer, el fin de semana empezó a correr un caso de un incidente ocurrido durante un retiro espiritual en el Centro Moyocoyani, ubicado en el estado de Durango, por consumir una bebida de una rana venenosa.

“Amigos, familia y comunidad en general, quiero empezar este comunicado saludándolos a todos y aclarando que me fui un tiempo de redes por cuestiones personales, desafortunadamente una noticia falsa de mi muerte me hace regresar”, se lee en el mensaje. “Aclaro que estoy perfectamente bien, gozando de plena salud mental y física, disfrutando a mi familia. Estoy viva y lamento mucho lo que a la gente que me quiere esta noticia les ha hecho sentir”, continúa.

La actriz aclaró que las noticias nacionales la confundieron con Marcela Alcázar, quien realmente falleció. La artista de Televisa lamentó el hecho y envió sus condolencias.

¿Quién murió?

El fallecimiento de Marcela Alcázar fue confirmado por Mapache Films, una casa productora originaria de Durango, en la que llegó a trabajar la joven, ya que compartieron un comunicado en sus redes sociales en donde lamentaron su partida.

Según medios de ese país, la joven llamada Marcela Alcázar Rodríguez asistió al retiro espiritual con el objetivo de buscar bienestar y purificación, como parte de las actividades ofrecidas en el centro. Durante el evento, se llevó a cabo un ritual en el que se utilizó Kambó, una sustancia derivada del veneno de ranas o sapos.

Este compuesto es altamente tóxico y es promovido en algunos círculos como un elemento de limpieza espiritual y física, sin embargo, su consumo está prohibido en varios países debido a los riesgos que implica para la salud.

La muerte de Marcela ocurrió la madrugada del 1 de diciembre, luego de que un chaman -identificado como Jonathan Fernando Durán Moreno-, le untó sobre la piel el veneno de rana kambó como parte de un retiro espiritual.

Tradicionalmente el ritual con Kambó consiste en realizar pequeñas quemaduras en la piel con un palo de bambú, posteriormente, sobre esas heridas provocadas, se coloca el veneno de rana que preparan los chamanes.

Ella se sometió a este procedimiento para purificar su cuerpo, pero poco después presentó un severo cuadro de vómito y diarrea que requirió atención médica en una unidad de la Cruz Roja.

De acuerdo con testigos, la actriz pidió ser trasladada a un hospital tras presentar los primeros síntomas, pero los organizadores del ritual se lo negaron y fue la amiga de la actriz quien la trasladó al hospital.

El presunto chamán responsable de la muerte de Marcela Alcázar es Jonathan Fernando Durán Moreno, quien logró escapar del ritual en Durango.

El lunes por la tarde, la Fiscalía General de Durango acudió a una casa en la colonia Villa de Guadalupe para investigar el retiro espiritual, pero no logró localizar al líder del ritual, Jonathan "N".

