Mujer devuelve rocas 'malditas' que robó. Le ocasionaron cáncer

En la carta, la mujer escribía en inglés: "No sabía nada de la maldición. No sabía que no debería haber tomado las piedras. Al cabo de un año me notificaron un cáncer de pecho.

Gabriel Zuchtriege, director del parque arqueológico de Pompeya, publicó la foto del caso.

Pompeya Por: Roma / EFE - Martes 16 de enero de 2024 01:30 PM