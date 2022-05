Pastor acepta que tuvo relaciones con menor, se le prendió el rancho

En medio de una prédica, un pastor confesó a sus feligreses que había mantenido relaciones sexuales con una adolescente, veinte años atrás, por lo cual se sentía arrepentido, pidió disculpas y anunció su renuncia.

El pastor John Lowe con 45 años de casado dijo en público: “Duró demasiado tiempo, implicó a una persona y jamás ha habido otra. No tengo defensa, pequé”.

Los feligreses rompieron en aplausos al considerarlo como un acto de franqueza hasta que en el sorprendente escenario una mujer se levantó de su asiento y tomó la palabra para aclarar que la “infidelidad” fue cuando ella era menor.

La ovación cesó cuando la mujer acusó al pastor de mentir y, le recordó que no se trató de un adulterio sino de un abuso sexual.

“Fue hace 27 años, no 20… y yo tenía 16 años cuando tomaste mi virginidad en el suelo de tu oficina, ¿Lo recuerdas? Sé que sí”.

A lo que fue interrumpida por el pastor quien indicó: “Esto es una mentira”. “Tienes que decir la verdad”, reclamó. Con voz quebrada insistió en que “las mentiras y la manipulación deben parar”.

Pero, no pararon, ya que la mujer sino que tomaron otro rumbo: “Era una prisionera, me mantuviste en tu prisión”, agregó ella mientras el pastor permanecía escuchando junto a ella. “Ya no soy prisionera”, agregó.



La sorpresiva revelación ocurrió en pasado domingo 22 de mayo, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva y Alcance Mundial de Warsaw, Indiana.

La mujer lamentó no haber tenido ayuda para superar lo que dijo eran traumas que la llevaron a tener pensamientos suicidas.

Pero, la situación no terminó allí, el esposo de la mujer, también afirma que la relación con el pastor duró nueve años y que los abusos sexuales empezaron cuando ella tenía 15.

“Fue mucho más que adulterio”, dice el marido poco antes de salir entre los abrazos de algunos asistentes.

Se anunció que la Fiscalía abrió una investigación de este caso. Ademá se conoció que tanto el pastor como la mujer habían revelado los hechos a otros personas en privado antes de que se hicieran públicos el domingo.

