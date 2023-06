Policías se tragaron el dinero de una extorsión al verse acorralados

Dos policías fueron detenidos por las autoridades colombianas por extorsionar a un comerciante, tras lo cual en un intento desesperado por ocultar la evidencia y evitar que se los confiscaran, uno de los oficiales se tragó los billetes que recibieron de la víctima.

"Yo no tengo nada. No he recibido nada. No sé de qué me están hablando", se escucha decir con dificultad en la respiración al policía que ingirió la suma de 500.000 pesos colombianos (unos 119 dólares o unos 110 euros) en un video que se difundió por las redes sociales este martes.



En las imágenes se observa cómo, desde una patrulla, se complica su digestión por el dinero atascado en su garganta mientras continúa negando el haber recibido la suma de dinero.



Frente a esto, las autoridades lo auxiliaron: "Toca llevarlo al hospital para que le hagan el lavado", alegaron.



LA EXTORSIÓN



El hombre al que extorsionaron, al parecer, estaba acusado de un delito sexual y los policías involucrados utilizaron este proceso judicial para amenazar con detenerlo si no les daban la suma de 2 millones de pesos (479 dólares).



Sin embargo, la familia del hombre no consiguió esta suma de dinero, por lo que los policías bajaron la cantidad a la mitad. Si bien la persona extorsionada reunió la cantidad solicitada, igualmente lo llevaron hasta una estación de Policía.



En el lugar, según la prensa local, le pusieron la condición de que semanalmente tenía que entregarles los 500.000 pesos, pero la familia no aceptó y decidieron denunciar la situación ante el grupo antiextorsión Gaula.



Los agentes del Gaula llegaron al local comercial de la víctima a hacer el operativo y se encontraron con los uniformados, quienes utilizaban pasamontañas y tapaban sus bocas.



Al verse descubiertos, según las autoridades, uno de los policías puso un billete de 100.000 y ocho billetes de 50.000 pesos al interior de su boca y los tragó. Por lo que tuvo que ser llevado a un centro médico.

