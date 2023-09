Presa trans preñó a dos reclusas; la movieron a la cárcel de hombres

Una presa transgénero de 27 años llamada Demi Minor fue trasladada de la prisión femenina Edna Mahan al Centro Correccional Juvenil Garden State, una prisión para adultos jóvenes de 18 a 30 años, según Dan Sperrazza, portavoz del Departamento Correccional de Nueva Jersey, lo hicieron tras haber dejado embarazadas a otras dos reclusas.

Sperazza confirmó que hay tres mujeres 'trans' alojadas en la unidad de vivienda vulnerable del centro juvenil, aunque la población general de la prisión alberga solo a hombres.

El traslado de Minor del Centro Correccional para Mujeres Edna Mahan se produce un año después de que el estado llegara a un acuerdo con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Nueva Jersey para albergar a los reclusos transgénero de acuerdo con su identidad de género, en lugar de su sexo biológico. La instalación alberga actualmente a 27 reclusos transgénero, informó NJ Advance Media.

Las autoridades indicaron que las decisiones relacionadas con la vivienda de una persona encarcelada se toman dentro de los parámetros del acuerdo de conciliación que requiere la consideración de la identidad de género y la salud y seguridad del individuo.

Minor, que cumple una condena de 30 años de cárcel por homicidio involuntario, dejó embarazadas a las compañeras de prisión a principios de este año tras tener relaciones sexuales consentidas.

"Como mujer transgénero, realmente temo lo que me espera, está claro que el personal ha buscado algún tipo de razón de seguridad para echarme del único centro penitenciario femenino", escribió Minor en la publicación, que se publicó el viernes pasado. "Me tiraron a los lobos y esperaban que me rindiera, estoy desconcertada y disgustada por este uso del poder y solo puedo pedirle a la oficina del comisionado y gobernadores que me envíen de regreso. No merezco que me traten así", agregó.

