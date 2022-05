Rompe el Récord Guinness al acostarse con mil hombres en un día

Dándole con todo y sin miedo a nada, la actriz porno porno Lisa Sparks entró al libro de los Récords Guinness tras tener sexo con casi mil hombres en 24 horas, y se tomó un descanso de 58 segundos entre cada relación.

LEE TAMBIÉN: Maestra pansexual le habla de gays a sus estudiantes y la botan

Publicidad

Esta chica que es muy famosa en Estados Unidos y la gran mayoría de los caballeros la debe conocer, se acostó con 919 hombres en un sólo día, estableciendo así un récord mundial.

Según Lisa, ya era una conocida en el cine para adultos norteamericano, pero quería hacerse conocida a nivel mundial por un récord que la pusiera en las páginas de los Guinnes Records.

Gracias a su descanso aplicado entre cada hombre, logró superar a las anteriores poseedoras de la marca, quienes solo llegaron a tener sexo con 646 y 759 hombres.

Aunque todo parecía bonito, ella admitió que la pasó mal en el evento y que ordenó McDonald's porque estaba "aburrida".

Lisa dio que esto se hizo en Polonia y el gobierno polaco amenazó con arrestar a todos los involucrados cuando se enteraron justo antes del evento. El evento tuvo que ser trasladado a un almacén de alto secreto como resultado de esto

“Estaba molesta, pero esperaba volar a casa y no tener que pasar tiempo en una prisión extranjera”, continuó. Por razones que todavía no entiendo, mi página de Wikipedia parece haber sido eliminada como resultado de este episodio. Fue en Polonia donde probé la cocina italiana más deliciosa que he probado”, sentenció.