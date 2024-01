¡Ta’ montada! Periodista en Israel narra las noticias bien armada

La presentadora de noticias israelí Lital Shemesh se ha vuelto viral en las redes, esto al momento de dar las noticias y portar un arma en vivo en medio del temor a otro posible ataque de Hamás

La imagen de Shemesh portando el arma de fuego en el estudio de televisión ha circulado rápidamente en las redes sociales, y muchos la atribuyen a las secuelas del ataque de Hamás al país el 7 de octubre.

A la luz de las complejas circunstancias de seguridad y los conflictos en curso en Israel, numerosas mujeres han optado por armarse con armas de fuego. Una de esas mujeres es Lital Shemesh, presentadora de noticias del Canal 14, que apareció al aire el martes con una pistola metida dentro de los pantalones junto al micrófono en la cadera.

Lital Shemesh se desempeña como presentadora de noticias y corresponsal tanto para la Autoridad de Transmisión Nacional de Israel (IBA) como para el Canal 14 comercial. Además, colabora con el Canal ilTV en inglés. Posee una maestría en Estudios Judíos Americanos. También se indica que pertenece a las fuerzas armadas y tiene conocimiento de combate.

El 7 de octubre de 2023, militantes de Hamás lanzaron un ataque contra Israel desde la Franja de Gaza, que resultó en la trágica muerte de 1.139 personas y la captura de 240 rehenes. En respuesta, el ejército israelí ejecutó ataques aéreos e inició una ofensiva terrestre. Según los informes, la agresión incluyó incidentes generalizados de violencia sexual.

El AJC ha descrito este ataque como el más mortífero contra judíos desde el Holocausto, constituyendo casi 1,25 veces el número total de muertes israelíes durante los cinco años de la Segunda Intifada.

Israeli media published a photo of an Israeli Channel 14 anchor working while carrying a gun. pic.twitter.com/dQLgG6MMKB