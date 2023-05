Tío celebraba la boda de sobrina bailando, le dolió el pecho y murió

Un hombre de 32 años llamado Dilip Raujkar se ha vuelto viral en redes sociales, primero porque se le puede ver bailando muy felizmente en lo que parece ser una boda, sin embargo, de la nada se sienta en el piso con un malestar que finalmente le causa un ataque al corazón.

La ceremonia se llevó a cabo en Chhattisgarh, India, el hombre, de nombre Dilip Raujkar, bailaba al ritmo de la música junto con los recién casados y la familia de estos.

Tras realizar sus pasos de baile llamativos, se puede ver como se sienta para descansar un poco, su felicidad se podía ver en la sonrisa de su rostro, pero pronto se lleva la mano a la cabeza, su semblante cambia y de la nada se desmaya sobre la tarima.

Las personas que se encuentran a su lado se dieron cuenta de lo que acaban de pasar ayudarlo, pero ya era demasiado tarde ya que el hombre, de apenas 32 años había perdido la vida en la boda de su sobrina.

Noticieros locales dieron a conocer que el hecho sucedió entre el 4 y 5 de mayo. Tras ocurrir el incidente, se dio a conocer que el hombre fue llevado a un hospital cercano únicamente para que se diera fe de su fallecimiento.

10 May 2023 : BSP engineer got attack while dancing at niece's wedding, died#heartattack2023 #TsunamiOfDeath pic.twitter.com/b0dNv3k2Av