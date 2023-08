Asesinan a candidato presidencial de Ecuador durante mitín (Video)

El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado este miércoles durante un tiroteo mientras realizaba una acto de campaña en un céntrico sector de Quito, informaron allegados al postulante.



Según los videos y testigos del acontecimiento, Villavicencio fue atacado por sicarios que dispararon varias veces en su contra.S

Carlos Figueroa, amigo personal de Villavicencio, aseguró en un video difundido en redes sociales que el candidato murió tras ser alcanzado por los disparos, pese a que había sido trasladado a la Clínica de la Mujer, un centro médico cercano al sitio del tiroteo.



El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso dijo: “Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune”.. Además, Lasso dijo sentirse “Indignado y consternado”.

El mandatario dijo que convocó de manera urgente al Consejo de Seguridad del Estado para evaluar lo sucedido. Cerró su mensaje en Twitter asegurando que: “El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley”.



El médico Carlos Figueroa que acompañó a Villavicencio durante su exilio en la selva, durante la persecución del correísmo, también ratificó la noticia y escribió que la hora de la muerte fue a las 18h45 (hora local).

Durante sus dos años como congresista, Villavicencio se dedicó a fiscalizar varios casos de corrupción ocurridos durante el mandato de Rafael Correa, quien lo persiguió durante su gobierno hasta que Villavicencio tuvo que refugiarse en la selva con una comunidad indígena.

El pasado 19 de mayo, el movimiento Construye 25, de la ex ministra de gobierno, María Paula Romo, anunció el respaldo a la candidatura de Villavicencio. Antes de incursionar en la política, Villavicencio se dedicaba al periodismo de investigación. Sus publicaciones sobre el caso Arroz Verde, como denominó a la trama de corrupción que incluyó sobornos para financiar al extinto partido Alianza País, fue clave para la apertura de la investigación judicial que terminó en la sentencia de algunos líderes correístas incluyendo al ex presidente Rafael Correa, a su vicepresidente y a otros de sus funcionarios.

Villavicencio participaba junto a Andrea González Nader, una joven guayaquileña vinculada al activismo medioambiental.

Corren videos del momento del atentado mortal contra el candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio

#Urgente | El presidenciable. Fernando Villavicencio, sufrió un ataque armado mientras salía de una unidad educativa en Quito.



Noticia en desarrollo pic.twitter.com/BG1vIaW4R6 La Data Ec (@LaDataEc) August 9, 2023

La noticia sobre el asesinato del candidato ha estremecido al país. Villavicencio y su equipo habían recibido amenazas durante esta campaña electoral. Dichas amenazas estaban vinculadas con la banda Los Choneros y su cabecilla alias Fito, según informó su equipo de campaña. Antes también sufrió atentados, por lo que, desde su faceta como legislador, contaba con seguridad policial. Según se observa en los videos grabados por testigos, los agentes policiales que respondieron al ataque también resultaron heridos.

El candidato Otto Sonneholzner lamentó la muerte de su contendiente en Twitter y escribió: “Nuestro más sentido pésame y profunda solidaridad con los seres queridos de Fernando Villavicencio. Qué Dios lo guarde en su gloria. Nuestro país se ha ido de las manos”.

Lo propio hizo Jan Topic, también aspirante a la Presidencia: “Mi sentido pésame a sus familiares y solidaridad con sus seguidores y amigos. Hoy más que nunca se reitera la necesidad de actuar con mano dura contra la criminalidad”, publicó.

