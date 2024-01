Avión pierde una ventana en pleno vuelo

La agencia federal de la aviación estadounidense está investigando un incidente con un avión que, según las imágenes difundidas en algunos medios, perdió parte de su fuselaje en pleno vuelo, aunque pudo aterrizar a salvo en el aeropuerto de Portland.

"El vuelo 1282 de Alaska Airlines regresó sano y salvo al Aeropuerto Internacional de Portland alrededor de las 5 p.m. hora local el viernes 5 de enero (01.00 de la madrugada del sábado GMT), después de que la tripulación informara de un problema de presurización. El avión se dirigía al aeropuerto internacional de Ontario, en California", dice un comunicado de la Agencia.

Según imágenes proporcionadas por algunos pasajeros y que están siendo difundidas por medios estadounidenses, un panel de fuselaje, incluída la ventana, se desprendió poco después del despegue.

Un testigo citado por CNN dice que el fuselaje se desprendió cuando el avión cogió altitud y que no se dio cuenta hasta que pudo quitarse la máscara de óxígeno.

En el avión, Boeing 737 Max, viajaban 171 pasajeros y seis miembros de la tripulación y solo estuvo en vuelo aproximadamente 35 minutos desde que despegó del aeropuerto de Portland.

La aerolínea, Alaska Airlines, dijo a traves de la red social X (antes Twiter) que ha decidido "dejar en tierra" su flota de 65 aviones Boeing 737-9. Cada avión volverá a estar en servicio sólo después de completar el mantenimiento completo y las inspecciones de seguridad".



Dijo además que estaban trabajando con Boeing y los reguladores "para comprender lo que ocurrió esta noche".

Según la aerolínea "el vuelo 1282 de Alaska Airlines de Portland (Oregón) a Ontario (California), experimentó un incidente esta tarde poco después de la salida. El avión aterrizó sano y salvo en el aeropuerto internacional de Portland con 171 invitados y 6 miembros de la tripulación".

"La seguridad de nuestros huéspedes y empleados es siempre nuestra principal prioridad, por lo que, si bien este tipo de sucesos es poco común, nuestra tripulación de vuelo fue capacitada y preparada para manejar la situación de manera segura. Estamos investigando lo que sucedió y compartiremos más información a medida que esté disponible", dijo la aerolínea.

También a través de la red social X, la compañía Boeing dijo que estaban "al tanto del incidente que involucró al vuelo de Alaska Airlines".

"Estamos trabajando para recopilar más información y estamos en contacto con nuestro cliente de la aerolínea. Un equipo técnico de Boeing está listo para apoyar la investigación", dijeron.

