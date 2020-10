Beatifican a Carlo Acutis, "patrón de la web" que murió a los 15 años (Videos)

Hay Santos para todos los gustos, patrones para todas las profesiones, pero faltaba un Santo patrono de Internet, escribió Angela Mengis Palleck, en el portal Vaticannews.va al entrada de un extenso reportaje sobre la vida de Carlo Acutis, el joven que murió en 2006 con 15 años y al que Italia conoce como "el patrón de la web" por haberse dedicado a hablar de su fe y ayudar a los demás a través de la tecnología.

Hoy Carlos fue beatificado en Asís en Italia, -lugar favorito en el mundo- y en una ceremonia celebrada en la basílica de San Francisco y ante la presencia de decenas de familiares, amigos y personas que lo conocieron por internet.

"Era un chico como muchos otros que podía encontrarse con sus amigos todos los días", pero en su mochila llevaba, "además de los libros de bachillerato, una fe tan profunda que llegó al corazón de quienes lo conocieron" personalmente "y en la red", ha recordado este sábado en las redes sociales el alcalde de Milán, donde vivía Acutis, Giuseppe Sala.

Su madre habla

Carlo nacio en 1991 en Londres y falleció en Italia en 2006, con solo 15 años, víctima de una leucemia fulminante.

En el verano del 2006, el joven enfermó, parecía una gripe normal. "Nadie se lo esperaba. Al entrar en el hospital, confió a su madre: “De aquí ya no salgo”. Efectivamente, se le diagnosticó una de las peores leucemias, de tipo M3. Diría a sus padres: “Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el Purgatorio y poder ir directo al cielo”. Pidió la Unción de Enfermos y murió el 12 de octubre", relató su madre Antonia Salzano.

En el funeral no cabía nadie más: muchas personas que la familia no había visto en la vida. Y es que Carlo, a escondidas, había ayudado a un innumerable número de almas, como inmigrantes y personas sin techo en la calle, con quienes compartía su comida. ¡En el funeral había muchísimas personas sin recursos! “Un montón de gente me hablaba de Carlo, y yo no sabía nada. Me daban testimonio de la vida de mi hijo, y yo me sentía huérfana”, confiesa Antonia.

En el reportaje del Vaticano News la madre revela que el amor de su hijo por la Eucaristía le llevó a pasar horas y horas de trabajo de investigación para crear una página web y una exposición con los principales milagros eucarísticos que, hoy todavía sigue siendo visitada por miles de personas de todo el mundo. Y no es para menos, como él decía, “La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo”.

Un santo

Su beatificación es una de las más rápidas de la historia de la Iglesia católica, ya que sólo han pasado 14 años desde su muerte.

El papa Francisco lo declaró venerable en el verano de 2018, señalándolo como un ejemplo para todos los jóvenes en su exhortación tras el sínodo dedicado a ellos, "Christus vivit".

Los medios de comunicación explican que se trata del primer beato "millennial", nativo digital, y ejemplo de que la tecnología puede ser muy positiva.

La Congregación para las Causas de los Santos reconoció como milagro necesario para su beatificación la curación, considerada inexplicable por algunos expertos.

El milagro

Los hechos tuvieron lugar el 12 de octubre de 2010 en la capilla de Nuestra Señora Aparecida de Campo Grande, Brasil. Exactamente cuatro años después de la muerte de Carlo. Un niño que sufría un páncreas anular se acercó a besar una reliquia del futuro beato.

El Padre Tenorio, vice postulador de la Causa de Carlos Acutis señaló que “la enfermedad causaba que el niño vomitara todo el tiempo, lo que le debilitaba mucho puesto que todo lo que comía lo devolvía”.

En la fila para la bendición de la reliquia, el niño le preguntó al abuelo lo que debía pedir a lo que éste contestó: “dejar de vomitar”. Desde ese momento ya no vomitó más y las pruebas médicas demostraron que estaba completamente curado.

Solo una cirugía compleja y peligrosa podría haber eliminado el problema, pero la cirugía nunca se realizó porque el niño se recuperó después de una oración especial celebrada por un sacerdote en presencia de una reliquia de Carlo, una trozo de pijama.

Nacen originales y mueren como fotocopias.

El Papa Francisco se referió a Carlos en su exhortación apostólica “Christus Vivit” dirigida a jóvenes y mencióna que él “sabía muy bien que esos mecanismos de la comunicación, de la publicidad y de las redes sociales pueden ser utilizados para volvernos seres adormecidos, dependientes del consumo u obsesionados con el tiempo libre”. En cambio, él fue capaz de usar las “nuevas técnicas de comunicación para transmitir el Evangelio y para comunicar valores y belleza”.

Carlo decía refiriéndose a quienes siguen el camino impuesto por otros como “todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias”.