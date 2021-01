Biden: "La democracia ha prevalecido"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles en su discurso de investidura que "la democracia ha prevalecido" tras el mandato de su predecesor, Donald Trump, y definió la jornada como "un día de historia y de esperanza".

"Celebramos el triunfo de una causa, la causa de la democracia. Es frágil, preciosa. La democracia ha prevalecido", aseveró Biden en su discurso tras haber jurado como el presidente número 46 en la historia de EE.UU.

"Es un día histórico y de esperanza, de renovación y resolución", agregó.

#MundoCri @joebiden , el presidente No. 46 de los Estados Unidos juró hoy, en una ceremonia, en la que estuvo acompañado de su esposa, Jill Biden. También lo hizo su vicepresidenta, Kamala Harris quien llegó de la mano de su esposo Douglas Emhoff.

Biden se refirió a los turbulentos días que ha vivido el país tras el asalto violento al Capitolio el pasado 6 de enero por una turba de seguidores del ya expresidente Trump.

En este sentido, aseguró que aún queda mucho para "curar" las heridas del país y llamó a confrontar el "extremismo político, el supremacismo blanco y el terrorismo doméstico", que aseguró que derrotará.

Sobre el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump el 6 de enero, prometió que no volverá a pasar "ni hoy ni mañana".

Pidió, asimismo, seguir el "camino de la unidad" para superar las múltiples crisis que enfrenta el país, porque sin ella "solo hay amargura y furia".

Joe Biden se convirtió este miércoles en el presidente número 46 de la historia de Estados Unidos, al jurar el cargo en la ceremonia oficial de investidura ante las escalinatas del Capitolio y en medio de grandes medidas de seguridad.

A las 11.50 hora local (16.50 GMT), Biden comenzó el juramento con el que se compromete a "preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos".

#MundoCri Lady Gaga canta el himno de los EEUU en la investidura de @JoeBiden. Por otro lado, Jennifer Lopez interpreta el clásico 'This Land Is Your Land', de Woody Guthrie.



