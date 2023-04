Coronavirus sí se propagó a través de manos y superficies

La investigación encabezada por Ajit Lalvani, publicada en "The Lancet Microbe", no examinó la presencia del virus en el aire y por tanto no descarta que también se transmitiera de esta manera.

Coronavirus sí se propagó a través de manos y superficies ETIQUETAS:

coronavirus

manos

superficies

contagios

Mundiales

hogares Por: Londres / EFE - Viernes 07 de abril de 2023 08:00 AM