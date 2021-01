Después de 42 años Taiwán fue invitado a investidura de presidente de EEUU

La representante de Taiwán en Estados Unidos fue invitada oficialmente a la ceremonia de investidura del nuevo presidente estadounidense, una primicia según Taipéi desde que Washington decidió en 1979 reconocer a Beijing.

La enviada taiwanesa Hsiao Bi-khim publicó un video de ella en la ceremonia el miércoles, declarándose “honrada de representar al pueblo y al gobierno de Taiwán aquí durante la investidura del presidente [Joe] Biden y de la vicepresidenta [Kamala] Harris”.

“La democracia es nuestro lenguaje común y la libertad es nuestro objetivo común”, añadió.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán afirmó que era la primera vez en décadas que el comité organizador de esta ceremonia “invitaba formalmente” a un emisario taiwanés.

El Partido Demócrata Progresista (PDP), en el poder, lo calificó de “nuevo avance en 42 años”.

China continental (dirigida por el Partido Comunista) y Taiwán (refugio del ejército nacionalista después de la guerra civil china en 1949) están gobernados desde hace más de 70 años por dos regímenes diferentes.

La isla de 23 millones de habitantes tiene un sistema democrático. Pero Beijing la considera una provincia china y amenaza con retomarla por la fuerza en el caso de una proclamación formal de independencia o de una intervención estadounidense.

Las relaciones entre Beijing y Taipéi son especialmente tensas desde la llegada al poder en 2016 de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, cuyo partido milita por la independencia de la isla, una línea roja para China.

Washington rompió relaciones diplomáticas con Taipéi en 1979 para reconocer a Beijing como el único representante oficial de China.

Pero Estados Unidos sigue siendo el aliado más poderoso de Taiwán y su principal proveedor de armas.

Los presidentes estadounidenses suelen ser prudentes en su política con Taiwán para no enfurecer a Beijing.

Pero esto cambió bajo el mandato de Donald Trump, quien se acercó más a Taiwán y se distanció de Beijing.

Tsai incluso llamó a Trump para felicitarlo por su elección en 2016, algo que ningún presidente taiwanés había hecho.

No se sabe cuál será la política de Biden respecto a la isla. Pero la presencia de la Hsiao en la toma de posesión sugiere que podría seguir la línea de su predecesor.

Desde que Xi Jinping llegó al poder, Beijing endureció el tono con Taiwán. Y en este contexto, la necesidad de proteger la isla fue uno de los pocos temas en los que coincidían demócratas y republicanos bajo la presidencia de Trump.

Jim Risch, presidente republicano de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, aplaudió la presencia de Hsiao en la investidura.

“Felicito a la nueva administración por esta invitación y la aliento a seguir con los progresos realizados en relación con Taiwán para afrontar los desafíos y realidades geopolíticas”, escribió en Twitter.

Honored to represent the people and government of Taiwan here at the inauguration of President Biden and Vice President Harris. pic.twitter.com/KSatj8vIln