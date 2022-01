Detenidos los primeros acusados de sedición por asalto al Capitolio

Un año y una semana después de que se produjera el asalto al Capitolio de Estados Unidos, fueron detenidos este jueves los primeros imputados por conspirar para la sedición en este caso, un delito que según el código penal estadounidense conlleva condenas de hasta veinte años de prisión.

Entre los detenidos está Stewart Rhodes, el líder y fundador de una de las principales organizaciones de ultraderecha del país, Oath Keepers (los Guardianes del Juramento).

Publicidad

En un comunicado, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el arresto de Rhodes, de 56 años, en la localidad texana de Little Elm en la mañana del jueves y de otras 10 personas en distintos puntos del país.

Hasta estas detenciones había 725 personas imputadas por el asalto a la sede del Congreso de EE.UU., según los datos aportados hace dos días por el Departamento de Justicia.

El 6 de enero de 2021 una turba de seguidores del expresidente Donald Trump (2017-2021) irrumpió en el Capitolio cuando se celebraba una sesión conjunta de las cámaras para ratificar la victoria del demócrata y ahora mandatario, Joe Biden, en los comicios de noviembre anterior.

Poco antes, Trump pronunció un discurso incendiario desde la Casa Blanca, donde animó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio en medio de sus acusaciones infundadas de que los demócratas cometieron un fraude electoral en esa votación.

Esta es la primera vez que se acusa formalmente a Rhodes ante la Justicia por los sucesos del 6 de enero y es también la primera vez que se imputa a supuestos implicados en el asalto -que se cobró la vida de cinco personas- por el cargo de conspiración para la sedición.

El profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York Stephen Gillers subrayó que el cargo de conspiración para la sedición es "el más serio" de todos los que se han imputado hasta la fecha, e implica que los detenidos son acusados de haber planeado "librar una guerra" contra el Gobierno y "derrocarlo".

No importa ya si esas personas entraron o no en el Capitolio -Rhodes siempre ha dicho que no lo hizo-, porque se les acusa de haber planeado aquel ataque, añadió.

La acusación de hoy demuestra, en opinión de Gillers, que la investigación que se está llevando a cabo es “mucho más detallada” de lo que cabría esperar hasta ahora y hace pensar que muchos de los detenidos anteriormente han colaborado con la Justicia para ayudar a esclarecer los hechos y al mismo tiempo recibir condenas menores.