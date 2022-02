EE.UU. aprueba más envíos militares a Ucrania

Estados Unidos reforzó este sábado su respaldo a Ucrania con el envío de un nuevo paquete de asistencia militar a la vez que advirtió al presidente ruso, Vladímir Putin, que su intención de dividir la OTAN ha producido el "efecto opuesto" y la alianza está cada vez "más unida".

Cuando se cumple el tercer día de la invasión lanzada por Rusia contra Ucrania, y en medio de fuertes combates en el país, Washington anunció la aprobación de 350 millones de dólares más en asistencia militar a Kiev.

Entre este equipamiento se incluyen armas contra vehículos acorazados, munición y chalecos antibalas, afirmó John Kirby, portavoz del Pentágono.

"Junto a nuestros aliados, vamos a continuar acelerando la asistencia de seguridad a Ucrania y estamos empleando todas las herramientas de cooperación de seguridad en apoyo al pueblo ucraniano a medida que se defiende contra esta agresión", dijo Kirby en un comunicado.

PENTÁGONO: LENTO PROGRESO GENERA FRUSTRACIÓN EN TROPAS RUSAS

En un encuentro con periodistas, un alto cargo del Pentágono comentó la evolución del "ataque brutal y no provocado" de Rusia a Ucrania y alabó la resistencia planteada por Ucrania.

A su juicio, las fuerzas militares rusas están cada vez más "frustradas" por la falta de "progreso" en su invasión y los mayores combates se centran en torno a la segunda ciudad más grande del país, Járkov, en el noreste de Ucrania.

"Sabemos que no han logrado el progreso que querían, particularmente en la parte del norte de Ucrania. Lo que han visto es una resistencia determinada, y eso les ha ralentizado", señaló esta fuente, que pidió el anonimato.

No obstante, remarcó que el ataque ruso contra Ucrania prosigue en tres ejes: desde Bielorrusia, en el norte; desde la región rusa de Bélgorod, en el noreste, y desde Crimea, en el sur.

Sobre el avance hacia Kiev, el funcionario estadounidense indicó que ya hay fuerzas de reconocimiento ruso en la capital ucraniana, pero apuntó que el grueso militar se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad.

BIDEN AVISA A PUTIN QUE NO HA LOGRADO DIVIDIR A LA OTAN

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este sábado que la OTAN está más "unida" al subrayar que el presidente ruso, Vladímir Putin, cometió un error estratégico al invadir Ucrania, en medio de los crecientes enfrentamientos entre fuerzas rusas y ucranianas.

"Mi objetivo desde el principio era asegurarme de que mantenía a la OTAN y la Unión Europea en sintonía", dijo Biden en una entrevista en el programa de radio de Brian Tyler Cohen.

"No solo la OTAN está más unida, mira lo que está ocurriendo respecto a Finlandia, mira lo que está ocurriendo respecto a Suecia (...) Quiero decir que (Putin) está produciendo justo el efecto opuesto al que buscaba", dijo el mandatario en referencia a las señales de estos dos países, que no son socios de la Alianza, de que podrían considerar su ingreso tras las amenazas de Moscú.

Biden se reunió este sábado con su equipo de seguridad nacional para evaluar la situación en Ucrania.

Después de meses de tensiones, Rusia lanzó este jueves una operación militar en Ucrania que empezó con bombardeos en varios centros urbanos y continuó con el despliegue de tropas, de forma que las unidades militares rusas están estrechando el cerco a la capital del país, Kiev.

En reacción al ataque ruso, Biden ha golpeado a Rusia con un arsenal de sanciones económicas, que incluyen el bloqueo financiero de cuatro de los mayores bancos rusos así como la restricción de las exportaciones a Rusia de productos occidentales de alta tecnología y medidas contra oligarcas rusos.

Además, ha enviado miles de soldados a Europa para reforzar el flanco este de la OTAN ante la posibilidad de que el conflicto vaya más allá de las fronteras de Ucrania, que no es miembro de la Alianza.

