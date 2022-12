Epidemiólogo advierte de crisis del covid en China; viene algo peor

Un futuro bastante complicado, hospitales y crematorios sobrecargados, millones de personas infectadas con el virus y millones sucumbiendo a la infección, esta es la predicción que hace en Twitter, Eric Feigl-Ding, un epidemiólogo y científico de salud pública estadounidense que actualmente es jefe del Grupo de trabajo COVID en el Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra.

En un hilo que hizo advirtió sobre la situación "termonuclear mala" en la que está China a medida que las infecciones crecen rápidamente en todo el país, todo tras la relajación de las medidas.

"Mientras tanto, China ha seguido minimizando el empeoramiento de la crisis, informando once muertes oficiales debido al virus desde mediados de noviembre, a pesar de registrar más de 10.000 infecciones diarias desde entonces. Pero los trabajadores de los crematorios y los videos que muestran hospitales sobrecargados en China cuentan una historia diferente", indica.

Hospitales sobrecargados y crematorios abrumados

Él ha compartido varios videos en las redes sociales con afirmaciones de que los hospitales en China se están viendo abrumados debido al aumento de casos de infección. Los trabajadores de las funerarias también tienen que hacer turnos adicionales para manejar el aumento de muertes por covid. Pero no ha habido confirmaciones oficiales de la misma.

Eric Feigl Ding advirtió que la ola actual de coronavirus en China probablemente infecte a más del 60 por ciento de la población del país en los próximos 90 días, y que el número de muertos probablemente ascienda a millones. El impacto no se limitaría a China y el aumento de los casos de covid podría desencadenar un cierre total y afectar gravemente al comercio mundial, advirtió el epidemiólogo.

“Wuhan fue nuestra lección hace 3 años. Las consecuencias globales de esta ola de 2022-2023 no serán pequeñas”, dijo.

THERMONUCLEAR BAD—Hospitals completely overwhelmed in China ever since restrictions dropped. Epidemiologist estimate >60% of & 10% of Earth’s population likely infected over next 90 days. Deaths likely in the millions—plural. This is just the start—pic.twitter.com/VAEvF0ALg9