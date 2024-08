¡Escándalo en París! Boxeadora se retira por miedo a género de rival

La boxeadora italiana Angela Carini abandonó el ring en 47 segundos tras recibir los golpes de Imane Khelif. La Asociación Internacional de Boxeo afirmó que no cumplió con los criterios de elegibilidad tras expulsarla del Mundial pasado.



¿El motivo? Se enfrentó a la argelina Imane Khelif, una boxeadora que está en el punto de mira del boxeo y ha sido acusada de ser un hombre participando entre mujeres. Después de recibir unos cuantos golpes, la transalpina dijo basta y se retiró en el primer asalto. Carini terminó llorando en el ring y no quiso darle la mano a la argelina. "Me dio dos golpes y ya no podía respirar", explicó entre lágrimas la boxeadora, una de las favoritas.

Su técnico, Emanuele Renzini, no quiso saber más del tema. "La argelina está aquí porque el COI tomó esta decisión, que es muy difícil de tomar porque el caso es complicado, ella también habrá sufrido seguramente todo lo que está pasando", contestó.

Los jueces validaron su decisión con el veredicto oficial. La deportista italiana se arrodilló en el ring y lloró . Carini, de 25 años, originaria de Nápoles y apodada 'Tigre', iba a enfrentarse al argelino Khelif en la categoría de peso welter de 66 kg.

No estoy de acuerdo con la decisión del COI de que el atleta argelino Imane Khelif compita en el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos de París, "la competición de primeras no parece justa", comentó la Primera Ministra Giorgia Meloni, que llegó a la Casa Italia de París para presenciar la competición olímpica.

Sobre este caso, hace un año, la boxeadora norteafricana había sido excluida de la fase final de la Copa del Mundo de boxeo porque no había superado una prueba hormonal, esto luego que se confirmara que su ADN tiene un cromosoma

Sin embargo, en estos Juegos Olímpicos, para el Comité Olímpico Internacional (COI), el nivel de testosterona de Khelif está dentro de los parámetros de una mujer. Por tanto, la atleta tiene derecho a participar en las competiciones como mujer, ya que ha superado las pruebas de elegibilidad de género.

"Sólo puedo cumplir las reglas de los Juegos Olímpicos y mañana en el ring lo daré todo", había dicho Carini antes de su combate de debut olímpico.

"Confiamos en Coni, esperamos la respuesta del COI", había argumentado resignado el presidente de la Federboxe, Flavio D'Ambrosi. El viceprimer ministro Salvini y el ministro Rocella también polemizaron.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio