Explota fábrica de carbón en Baltimore y estremece toda la ciudad

Una fuerte explosión tuvo lugar la mañana de este jueves en una planta de carbón ubicada en Baltimore, en el estado de Maryland, en Estados Unidos.

Según información preliminar de medios de comunicación de Baltimore, el estallido ocurrió en un inmueble de al menos cinco plantas, cuyo propietario es la empresa CSX.

Residentes de Baltimore, cuyas casas se ubican a varios kilómetros de distancia de la planta, sintieron el estallido, lo cual permite tener una idea de la magnitud del seceso.

Por el momento las autoridades locales ni los bomberos de Maryland han informado de ninguna persona herida, quemada, lesionada o afectada por la inhalación de humo.

El departamento de Bomberos local, informó de manera preliminar que el suceso, que "estremeció a toda la ciudad", puede estar relacionado con "la acumulación de polvo de carbón dentro de las instalaciones", lo cual será comprobado durante la investigación que ya han iniciado las autoridades.

EXPLOSION

1900 blk Benhill Av 21226#CurtisBayIndustrialArea@PhyliciaPorter_#BMORESBravest have a 5 story coal silo that suffered an apparent explosion. Shockwave could be felt Citywide. #BCFDSOC Hazmat, Special Rescue Units & Fireboats on scene. STAY AWAY FROM THE AREA! pic.twitter.com/qNaTy5FPX1