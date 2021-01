Facebook e Instagram bloquean cuentas de Trump; Twitter prevé reactivársela

El consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció este jueves el bloqueo "indefinido" de la cuenta del presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, tras los disturbios ocurridos en Washington y el asalto al Capitolio por miles de sus seguidores.

"Creemos que los riesgos de permitir que el presidente continúe utilizando nuestro servicio durante este periodo son simplemente demasiado grandes", sostuvo Zuckerberg en un comunicado.

"Por ello -agregó - estamos extendiendo el bloqueo que pusimos sobre sus cuentas de Facebook e Instagram de manera indefinida y hasta al menos las próximas dos semanas hasta que la transición de poder pacífica se complete".

