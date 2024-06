FBI ofrece $5 millones por la reina de las "criptomonedas"

El Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de $5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de la fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, la autodenominada "Cryptoqueen", que desapareció en Atenas en 2017.



Esta nueva recompensa, anunciada hoy miércoles, se ofrece en el marco del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado y aumenta la recompensa anterior de 250.000 dólares ofrecida por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Ignatova fue agregada a la lista de los más buscados del FBI en 2022.



Las autoridades de Bulgaria, país natal de Ignatova, también anunciaron el miércoles que Ignatova sería acusada in absentia por su papel en el esquema Cripto Ponzi, que robó aproximadamente 4.000 millones de dólares de inversores de todo el mundo entre 2014 y su colapso a principios de 2017.

Según se indica, OneCoin operaba a través de una red de promotores, que solicitaban inversiones a cambio de supuestos tokens, pero en particular no involucraba ninguna criptomoneda: OneCoin no existía en ninguna cadena de bloques, e Ignatova y su equipo manipularon su valor percibido mediante la generación automática de nuevas monedas.



El Departamento de Estado ha calificado a OneCoin como "ONE de los esquemas de fraude global más grandes de la historia".



Además de los cargos en Bulgaria, Ignatova, ciudadana alemana, enfrenta cargos penales en Estados Unidos, Alemania e India.



Varios de los antiguos socios de OneCoin de Ignatova han sido sentenciados a prisión por su papel en el plan. El año pasado, el cofundador de OneCoin, Karl Greenwood, fue sentenciado a 20 años de prisión por sus crímenes, más 300 millones de dólares en confiscación. Dos de los abogados del proyecto de estafa, la búlgara Irina Dilkinska y el estadounidense Mark Scott, fueron sentenciados a prisión a principios de este año; Dilkinska recibió cuatro años de prisión y Scott fue sentenciado a 10.



Indican que Ignatova desapareció poco después de ser acusada en Estados Unidos en el otoño de 2017 y fue vista por última vez en un vuelo desde Sofía, Bulgaria, a Atenas.

El FBI ha sugerido que Ignatova pudo haber alterado su apariencia con cirugía plástica o podría estar viajando con pasaporte alemán por Medio Oriente o Europa del Este.

También hay rumores de que Ignatova pudo haber sido asesinada. En 2023, un informe de un medio de comunicación búlgaro sugirió que, en 2018, Ignatova fue asesinada y desmembrada en un yate en el Mar Jónico por orden de un narcotraficante búlgaro conocido como “Taki”, aunque este informe nunca ha sido verificado.

