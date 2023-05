Fiscal de Perú atribuye acoso en su contra por investigar a Castillo

La fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, atribuyó este viernes haber sufrido una persecución y un "acoso implacable" al hecho de investigar al expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), en prisión preventiva tras el intento de golpe de Estado en diciembre último.

Durante una ceremonia por el 42 aniversario del Ministerio Público, Benavides recordó que, cuando se produjo el intento de golpe de Estado, "supimos estar de pie para hacer prevalecer la ley y la Constitución para conjurar a la tiranía que se quiso instaurar" en el país.

"Supimos asumir con responsabilidad y dignidad nuestro trabajo, decidimos investigar a un presidente en el ejercicio de su cargo, pero hemos sido víctimas de una persecución y un acoso implacable", declaró la fiscal de la Nación.

No obstante, Benavides agregó que no desistió en su "afán de investigar el delito", dado que Castillo fue denunciado por rebelión junto a la entonces primera ministra Betssy Chávez y otros integrantes de su gabinete, que son procesados en libertad.

La fiscal general también afirmó que ha recibido amenazas de muerte contra ella y su familia en un "intento por detener nuestro trabajo" y deslegitimar al Ministerio Público, pero anotó que no dejará que se le use como "chivo expiatorio" de los que "quieren a un Ministerio Público sometido a sus caprichos".

En tal sentido, desmintió la campaña mediática que asegura que no cumplió con los requisitos académicos para optar por los grados de maestría y doctorado que ostenta, al asegurar que siempre ha cumplido con las normas y la ley.

Por otro lado, Benavides dijo que existen 305 carpetas fiscales abiertas a raíz de los hechos producidos en las protestas antigubernamentales, que estallaron tras la destitución y detención de Castillo en diciembre pasado.

Aseguró que los fiscales del Equipo Especial de Derechos Humanos, dedicados en exclusiva a investigar las protestas, darán con los responsables de las "lamentables muertes" producidas en las manifestaciones.

"Garantizamos que no habrá impunidad, nuestro trabajo tiene la exigencia de altos estándares de rigurosidad", expresó Benavides en relación a las 70 muertes producidas en los enfrentamientos y en hechos vinculados a las protestas.

De otra parte, la fiscal de la Nación informó que hay 684 sentencias condenatorias obtenidas por las fiscalías anticorrupción en el Perú durante su gestión, así como 60 millones de soles (16 millones de dólares o 15 millones de euros) recuperados por estos ilícitos cometidos contra entidades del Estado.

Benavides afirmó que "los corruptos nunca más podrán estar tranquilos, porque saben que hay un Ministerio Público que irá tras sus pasos".

En ese sentido, detalló que, como parte del "combate decidido contra ese flagelo", los fiscales anticorrupción han ejecutado 64 operativos y 18 megaoperativos.

En la persecución del delito de lavado de activos se han incautado 240 inmuebles y 4 millones de dólares, y se han obtenido nueve sentencias condenatorias, indicó la fiscal general.

"Entendemos bien el clamor social por resultados prontos, por eso, desde primer día he demandado celeridad en todas nuestras investigaciones", anotó, tras señalar que el Ministerio Público de Perú tiene una carga de un millón de carpetas de investigación en trámite para 8.000 fiscales. EFE

