Fiscal demanda a Pfizer por tergiversar eficacia de vacuna Covid-19

Ken Paxton, fiscal general de Texas, EE.UU., presentó una demanda contra Pfizer por tergiversar ilegalmente la eficacia de la vacuna Covid-19 de la compañía y conspirar para censurar el discurso público.

En un comunicado que Paxton publicó en su cuenta de X, sustenta que "Pfizer incurrió en actos, y prácticas falsas y engañosas al hacer afirmaciones sin fundamento sobre la vacuna Covid-19 de la empresa, en violación de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas".

En la demanda, el fiscal general de Texas sustenta que "La afirmación generalizada de la compañía farmacéutica de que su vacuna poseía un 95% de eficacia contra la infección fue muy engañosa", puesto que según lo que el sustenta, "esa métrica representó un cálculo de la llamada 'reducción del riesgo relativo' para las personas vacunadas en los resultados iniciales del ensayo clínico de dos meses de duración de Pfizer".

El alto funcionario de EEUU, menciona que "Las publicaciones de la FDA indican que la 'reducción relativa del riesgo' es una estadística engañosa que 'influye indebidamente' en la elección del consumidor". De igual forma, también agrega que "En ese momento también se advirtió a Pfizer que la protección de la vacuna no se podía predecir con precisión más allá de dos meses".

El documento emitido por la oficina de Paxton, indica que "Pfizer fomentó una impresión engañosa de que la protección de la vacuna era duradera y ocultó al público información que socavaba sus afirmaciones sobre la duración de la protección".

También puntualiza que, "Pfizer se embarcó en una campaña para intimidar al público para que se vacunara como medida necesaria para proteger a sus seres queridos", aún cuando "su ensayo clínico no logró medir si la vacuna protege contra la transmisión".

Asegura de que "el producto de Pfizer no estuvo a la altura de las declaraciones de la empresa, puesto que los "casos de Covid-19 aumentaron después de la administración generalizada de la vacuna, y algunas áreas registraron un mayor porcentaje de muertes" por la enfermedad entre la población vacunada que entre la no vacunada". Alegó que "cuando el fracaso de su producto se hizo evidente, Pfizer pasó a silenciar a quienes decían la verdad.

En la demanda presentada por Paxton se señala: "¿Cómo respondió Pfizer cuando se hizo evidente que su vacuna estaba fallando y la viabilidad de su fuente de ingresos estaba amenazada? Intimidando a quienes difundían la verdad y conspirando para censurar a sus críticos. Pfizer etiquetó como 'criminales' a aquellos que difundieron datos sobre la vacuna y los acusó de difundir "información errónea". Y obligó a las plataformas de redes sociales a silenciar a destacados defensores de la verdad".

La demanda sigue a la investigación del Fiscal General Paxton sobre Pfizer y otros fabricantes de vacunas anunciada a principios de este año.

BREAKING: I am suing Pfizer for misrepresenting Covid-19 vaccine efficacy and conspiring to censor public discourse. pic.twitter.com/63mZ1y6FNC