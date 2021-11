Forex 2021, ¿cómo se han portado los mejores pares?

El año 2021 tenía que ser el año de la recuperación económica, y en muchos aspectos efectivamente así ha sido, aunque sólo sea por el hecho de que la reapertura de todo tipo de industrias unida al desconfinamiento de la población necesariamente tenía que hacer que la actividad económica aumentase, lo que a su vez supone el aumento del PIB, ya que este indicador refleja dicha actividad.



La recuperación del 2021 también ha tenido su reflejo en el comportamiento de los pares de divisas del forex, otro indicador que puede servir para ayudar a saber cómo va la economía del país que respalda dichas divisas, no en balde monedas como el euro, la libra, el marco suizo y el propio dólar son las divisas de algunas de las zonas económicamente más prósperas del mundo y a la vez unas de las monedas más fuertes.



El par euro dólar



El EUR/USD es el par más negociado del mundo, y eso significa que es el par más líquido. Es el más negociado no sólo por los intercambios comerciales entre la Unión Europea y los Estados Unidos, sino también porque son dos de las típicas divisas que los Bancos Centrales de todo el mundo guardan, tanto como reserva como para sostener a su moneda, hasta tal punto que países como China guardan más valor en forma de divisas extranjeras que en forma de metales preciosos, como el oro.



En lo que llevamos de año el dólar ha recuperado terreno con respecto al euro, y tenía mucho terreno que recuperar, ya que el 1 de enero un euro cotizaba a 1,22 dólares, mientras que en estos momentos lo hace a 1,15 dólares, algo que no tiene que porqué ser una mala noticia para los europeos, ya que una moneda demasiado fuerte puede actuar como peso que impide que suba la inflación, algo de lo que el Banco Central Europeo venía lamentándose de forma recurrente desde el año pasado y que finalmente parece haberse revertido, ya que el problema de Europa ya no parece la deflación sino la inflación, ya que esta ha subido a niveles de la crisis del 2008 haciendo recordar de forma invariable aquel refrán que dice “Ten cuidado con lo deseas, porque podría hacerse realidad”.



El dólar estadounidense frente a los otros dólares



Otras de las divisas que suelen formar pares fuertes con el dólar estadounidense son los dólares, como con el USD/CAD, dólar estadounidense con dólar canadiense, con el USD/AUD, dólar estadounidense con dólar australiano y el NZD/USD, en el que se unen el dólar neozelandés y el dólar estadounidense.



En el caso de los dos dólares que conviven en Norteamérica, el dólar estadounidense ha perdido un poco de valor frente al dólar canadiense si se toman los valores actuales y los de principios de año, pero ha recuperado valor desde mediados de año, ya que el dólar estadounidense sufrió una importante caída de la que se ha ido recuperando.



En cambio en el caso de la moneda estadounidense y la australiana, la primera ha ganado valor con respecto a la segunda, en un momento en el que tanto Australia como el reino Unido y los Estados Unidos han reafirmado su alianza para hacer frente a la pujanza china en la conocida AUKUS, que toma las primeras letras de cada país para formar el acrónimo, Australia-United Kingdom-United States.



En cuanto al dólar neozelandés el valor de comienzos de año y el de la actualidad es muy similar, aunque ha experimentado grandes altibajos durante en 2021, algo normal en el siempre volátil mercado del forex.



Los otros pares mayores



Además de los ya mencionados, tanto en el trading de forex con apalancamiento, herramienta cuyo manejo debe comprenderse adecuadamente por el riesgo que implica para el trader, como en el forex tradicional, existen y se pueden utilizar para invertir otros pares mayores, que son los formados por las monedas de Suiza, Japón y el Reino Unido siempre junto con el dólar estadounidense, así que se puede decir que los pares mayores son la suma de la moneda de la mayor economía mundial y el resto de grandes economías del planeta, eso sí, con la más que notable ausencia de la moneda de China.

