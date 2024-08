Javier, joven que eligió la eutanasia por cáncer, se fue de este mundo

Javier Acosta, joven hinca del equipo Millonarios en Colombia deja un gran vacío en la vida de su familia, en el entorno de sus amigos y en la barra de su equipo, que lo vio reír y llorar con cada uno de los triunfos y las derrotas del elenco bogotano.

Hasta los últimos momentos, Acosta recibió el apoyo de miles de hinchas que con diferentes manifestaciones le mostraron su apoyo.

En el perfil de Facebook de Javier Acosta, cerca de las 11:00 a.m. se publicó el último mensaje por parte del bogotano antes de partir de este mundo.

"Ya estoy a pocos minutos de que me autoricen el traslado en ambulancia hacia el otro centro médico privado donde si me realizarán el procedimiento que quiero para mi vida, la foto es de hace dos días, siento que ahora la incertidumbre y la preocupación me ha demacrado un poquito más ahorita la presión aumenta los medios presionan la gente pregunta mi familia se angustia, pero con el favor de dios ya todo esto acabará", se lee.

Javier Acosta, un joven bogotano de 36 años que hace nueve quedó en silla de ruedas tras un accidente de tráfico, contrajo una bacteria en una piscina que le provocó una grave infección que llegó hasta sus huesos, enfermedad que no lograron controlar y terminó desarrollando un cáncer de sangre, según relató a Noticias Caracol.

Tras cinco años luchando contra la enfermedad, los tratamientos no le hicieron efecto y el cáncer ha comenzado a desarrollarse en la cabeza, por lo que, en vista de que tampoco puede caminar, el joven decidió que prefería someterse a la eutanasia que vivir en un hospital esperando a que el cáncer acabara con su vida.

En un viaje con amigas, describe, se metió en una piscina y contrajo la bacteria. Al no bañarse después, esta penetró más rápido, le produjo llagas hasta los huesos y comenzó a extenderse.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio