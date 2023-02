¿Jill Biden besó al marido de Kamala Harris? El video es viral

Tremenda polémica se ha armado, esto en medio del discurso anual del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debido a que mientras muchos escuchaban lo que decía, su esposa Jill Biden, se robaba las miradas al besar a otro hombre.

LEE TAMBIÉN: Más de 11.200 muertos en Turquía y Siria por los terremotos

Jill Biden y el marido de Kamala Harris, Doug Emhoff, protagonizaron una de las escenas más virales durante el discurso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el Estado de la Unión.

En una grada preferente del Congreso y minutos antes de que Biden tomase la palabra desde la tribuna principal, su mujer accedía a la grada con una ovación y acto seguido saludó al marido de la vicepresidenta de Estados Unidos con un beso en la boca.

Esta no es la primera vez que Jill Biden vive esta situación en público. En 2016, durante una visita de Jeff Bezos a la Casa Blanca, las cámaras captaron un "extraño beso" entre la primera dama y el que fuera CEO de Amazon, según The Huffington Post.

Al parecer, en este caso, todo se debía al ángulo de la cámara, porque se habían besado en las mejillas realmente.

Did Jill Biden just kiss Kamala's husband on the LIPS?! pic.twitter.com/KvrUxSI8Lu