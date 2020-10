¿La doble de Melania?

Una foto se volvió tendencia rapidamente en Twitter. La imagen no es de cualquier mujer, se trata de Melania, la esposa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Melania Trump aparece sonriendo junto a su esposa cuando se subían al helicóptero presidencial.

La perspicacia de los tuiteros no pasó por alto y sugirieron que la persona que aparece en la imagen no es la primera dama de los Estados Unidos sino una doble.

Twitter se llenó de memes y bromas, mientras que la etiqueta #FakeMelania ('Melania falsa', en inglés) se volvió tendencia en Twitter.

"Definitivamente no es Melania, y tampoco es la primera vez", escribió un internauta, compartiendo varias imágenes de la primera dama en las cuales tampoco, según algunos, se parece a sí misma.

Which Melania body double was most convincing? #FakeMelania pic.twitter.com/oOCCRKsbdQ — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) October 25, 2020