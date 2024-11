Melania rechaza reunirse con Jill Biden por escándalo de ropa interior

La esposa de Donald Trump, Melania, rechazó una oferta para ir a la Casa Blanca este miércoles y reunirse con Jill Biden, citando la redada de la administración Biden en Mar-a-Lago como parte de la investigación del gobierno federal sobre documentos clasificados, informó el New York Post

“Ella no va a ir”, dijo a The Post una fuente familiarizada con la decisión de Melania. “El esposo de Jill Biden autorizó al FBI a husmear en el cajón de su ropa interior. Los Biden son repugnantes”, dijo la fuente.

"Jill Biden no es alguien a quien Melania necesite conocer", agregó la fuente. Normalmente, la primera dama invita a su sucesora a tomar el té en la Casa Blanca.

El presidente electo Donald Trump, se sentará con el presidente Biden en la Oficina Oval el miércoles para una reunión tradicional posterior a las elecciones.

Melania visitó la Casa Blanca luego de la victoria electoral de su esposo en 2016 y recibió un recorrido de la entonces primera dama Michelle Obama.

Después de que Trump perdió su intento de reelección en 2020, no invitó a los Biden a la Casa Blanca antes de que el demócrata asumiera oficialmente el cargo, rompiendo una tradición de décadas, según informes de la época .

Este mismo medio se comunicó con la campaña de Trump y la Casa Blanca sobre la decisión de Melania de no asistir a la reunión.

Al parecer, el conflicto se genera después que el FBI allanó la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago en agosto de 2022, como parte de su investigación sobre la retención de documentos clasificados de la Casa Blanca por parte del 45.o presidente.

Melania, de 54 años, había expresado anteriormente su disgusto por la redada en su mansión de Palm Beach, Florida. "Ella no se va", dijo a The Post una fuente familiarizada con la decisión de Melania.

La ex primera dama citó el allanamiento a su casa de Mar-a-Lago como motivo para no reunirse con Jill Biden. “Sí, me enojó”, dijo en “Fox & Friends” en una entrevista en septiembre, y lo calificó como una “invasión de la privacidad”.

Los agentes del FBI revisaron el vestuario de Melania, tocaron su ropa íntima, revisaron la oficina de su esposo de 78 años e incluso, según se informa, registraron una de las habitaciones de su hijo Barron.

“Vi cosas desagradables que nadie quiere ver”, dijo Melania sobre su experiencia al regresar a su residencia saqueada. “Y te enojas porque, ya sabes, nadie debería tolerar ese tipo de cosas”.

El caso de los documentos confidenciales de Trump fue desestimado por la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon en julio.

