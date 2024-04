Milei y Musk intensifican su 'bromance' y exhiben su sintonía

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el empresario estadounidense Elon Musk intensificaron este viernes su bromance tras una reunión en la Gigafactoría de Tesla en Texas (EE.UU.) en la que exhibieron su creciente sintonía en temas políticos y económicos.

Según el relato de la reunión realizado por el vocero presidencial argentino, Manuel Adorni, Milei y Musk se mostraron de acuerdo en "liberar los mercados", "defender las ideas de la libertad", eliminar trabas burocráticas para fomentar las inversiones, avanzar el desarrollo tecnológico y establecer "reglas de juego claras y estables" para atraer empresas.

El encuentro fue tan positivo que los dos acordaron realizar próximamente en Argentina un "gran evento" para "fomentar las ideas de la libertad" del que todavía no se han dado a conocer más detalles.

El encuentro es la materialización de una creciente relación a distancia entre Milei y Musk, que el periódico The Wall Street Journal califica como 'bromance' (una relación no romántica entre dos hombres), y que se fraguó después de que Musk colgó el 5 de diciembre de 2023 en su cuenta de X un video de Milei explicando su oposición a la "justicia social" y memes en los que consideraba escuchar los discursos del mandatario mejor que el sexo.

Tras el gesto de Musk, conocido por cultivar estrechas relaciones con mandatarios como Donald Trump (EE.UU.), Vladímir Putin (Rusia) o Xi Jinping (China), Milei le respondió un día después: "Necesitamos hablar, Elon".

La sintonía entre los dos fue evidente tanto en las fotos como en los mensajes que el presidente argentino y el empresario estadounidense colgaron este viernes tras el encuentro.

Milei abrió la veda con una fotografía en la que aparece junto a Musk en el interior de la Gigafactoría (ambos con los pulgares hacía arriba en señal de aprobación) y el texto "VIVA LA LIBERTAD CARAJO" (sic). En respuesta al mensaje, Musk escribió: "Libertad!" (en español).

Posteriormente, el empresario acompañó otra foto en la que aparece junto a Milei en las puertas de la planta de Tesla con el texto: "Por un futuro apasionante e inspirador".

El mensaje de Musk puede ser la más clara indicación de que está dispuesto a profundizar su relación con el Gobierno de Milei.

Aunque Adorni no indicó si este viernes Milei y Musk trataron sobre proyectos industriales en Argentina, el país suramericano puede ser clave para la estrategia empresarial y política del magnate ya que posee algunas de las mayores reservas del mundo de litio, un mineral clave para la producción de baterías para vehículos eléctricos.

En 2022, Musk indicó que, ante el fuerte incremento del precio del litio por el aumento de la demanda del sector del automóvil, Tesla podría verse obligada a extraer y refinar directamente el mineral para construir sus vehículos.

"Las baterías de litio son el nuevo petróleo", añadió.

En septiembre de 2023, la consultora Eurasia Group publicó un informe donde señaló que Argentina podría superar a Chile como productor de litio para 2030 y que el país podría ser clave para acelerar la transición energética.

El informe también valoró que el futuro papel de Argentina como elemento clave en la producción de baterías dependía del resultado de las presidenciales argentinas que finalmente ganó Milei.

"Está mucho en juego. No sólo está en riesgo la oportunidad de Argentina para desarrollar un cadena de suministro robusta de litio y posiblemente de baterías, sino también el progreso de la transición global de energía", señaló Eurasia Group.

Otra señal de la voluntad de Milei de incrementar sus relaciones con Musk fue su ofrecimiento de colaborar con el empresario "en el conflicto que mantiene la red social X en Brasil en el marco del conflicto judicial y político en ese país".

Precisamente tras su reunión con el presidente argentino, Musk redobló sus críticas a Brasil, gobernada ahora por el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, y su sistema judicial al difundir un video colgado por la jueza brasileña Ludmila Lins Grilo en el que denunció en 2019 "los abusos" del Tribunal Supremo del país suramericano.

