No es su teléfono o compu... WhatsApp anda caído

Falla en la plataforma de WhatsApp fueron reportadas a nivel mundial, algo que no le ha caido en gracias a los usuarios.

De acuerdo a usuarios, el problema era variado, Algunos no les permite enviar mensajes ni tampoco utilizar el servicio de WhatsApp Web, mientras que a otros la red simplemente no le permitía recibir los mensajes.

La empresa indicó, a través de su cuenta de Twitter que "Es posible que esté experimentando algunos problemas al usar WhatsApp en este momento. Estamos conscientes y trabajando para que las cosas vuelvan a funcionar sin problemas. Los mantendremos informados y, mientras tanto, gracias por su paciencia".

La aplicación está trabajando de manera intermitente.

Conocedore indican que los inconvenientes se pueden estar presentando debido a varias actualizaciones que se están generando desde WhatsApp en versión móvil y también en la alternativa para escritorio.

Entre las actualizaciones están nuevos emoticones y otras reduciendo el tiempo de espera de conexión en la versión Web, tema que tiene muy inconformes a muchos usuarios.

Contenido Premium: 0