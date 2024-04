Pedro Sánchez seguirá al frente del Gobierno de España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que seguirá al frente del Ejecutivo "con más fuerza si cabe" y el compromiso de "trabajar sin descanso, con firmeza y serenidad por la regeneración pendiente" de la democracia española y el avance y la consolidación de derechos y de libertades.

El líder socialista comunicó hoy que ha decidido mantenerse al frente del Ejecutivo, tras darse cinco días para reflexionar sobre lo que consideró una campaña de "acoso y derribo" contra él y su esposa y si merecía la pena seguir.

Anunció la decisión en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, y despejó así la incógnita de si dimitiría.

Hizo hincapié en que la decisión de seguir "no supone un punto y seguido" y subrayó: "Es un punto y aparte, se lo garantizo".

El gobernante español decidió reflexionar durante unos días sobre la campaña que, según considera, está protagonizando contra él la oposición parlamentaria de conservadores (Partido Popular, PP) y de extrema derecha (Vox) y medios y organizaciones de la derecha y la ultraderecha. Y que, asegura, utilizan también para ello los ataques contra su esposa, Begoña Gómez.

Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra ella por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras una denuncia del autodenominado 'sindicato' Manos Limpias, que se fundamenta en noticias de prensa y que la fiscalía ha pedido archivar.

Sánchez publicó una carta a la ciudadanía el miércoles para informar de que cancelaba unos días su agenda para pensar si seguía al frente del Gobierno.

La decisión la haría pública este lunes, apenas dos semanas antes de las importantes elecciones regionales de Cataluña (donde gobiernan los independentistas), que pueden ganar los socialistas.

Su esposa fue la primera que le pidió que no dimitiera

Sánchez, afirmó este lunes que su mujer, Begoña Gómez, fue la primera que le aconsejó que no dimitiera durante los cinco días de reflexión que se tomó para decidir si continuaba al frente del Ejecutivo, algo que cree que necesitaban tanto él como los ciudadanos.

Según explicó el líder socialista, su mujer, que no tuvo conocimiento de su periodo de reflexión hasta que publicó su carta a la ciudadanía en las redes sociales, le dijo desde el primer momento que no dimitiera.

"Ella fue la primera que me dijo que no dimitiera", recalcó antes de señalar que el pasado miércoles no tenía decidido renunciar pero sí estuvo presente esa posibilidad después.

Sánchez subrayó que él necesitaba parar y que los cinco días transcurridos no los olvidará ni personal ni políticamente tras las movilizaciones que hubo en España en su favor y en defensa de la democracia.

Contra "la política de la vergüenza"

Según dijo hoy Sánchez, solo hay una manera de revertir "esta situación": que la mayoría social, "como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo" en España.

Así, se refirió a los apoyos recibidos de los ministros, dirigentes y miles de militantes y simpatizantes del Partido Socialista, además de otras fuerzas políticas y sindicales, que hoy celebraron su "valentía" para quedarse, entre otros elogios.

Sánchez encabeza un ejecutivo de coalición de izquierdas que necesita pactar constantemente con partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, dada su debilidad parlamentaria para gobernar.

Y las "cesiones" a esas fuerzas generan duras críticas de los conservadores y la extrema derecha, así como, últimamente, un caso de supuesta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia y las relaciones de su mujer con empresas de las que informan algunos medios.

Hoy, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reprochó a Sánchez "huir hacia delante" antes que dimitir. "Su proyecto se acabó y puede prolongar la agonía", apostilló.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, entendió que su continuidad es una "amenaza a todo disidente".



Valora la movilización social

Negó Sánchez que esto vaya del destino de un dirigente particular. España necesita una "reflexión colectiva", planteó, que "abra paso a la limpieza, a la regeneración y al juego limpio".

Según el presidente del Gobierno, el país lleva "demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente" la vida política. "Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola", incidió.

Y agradeció "de corazón" las muestras de solidaridad y de empatía recibidas, una movilización política y social que, reconoció, ha influido decisivamente en su determinación de seguir como jefe del Ejecutivo.

A su juicio, no merecería la pena continuar si la sociedad aceptara que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, si se consiente que la contienda partidista justifique "el ejercicio del odio, la insidia y la falsedad".

"O decimos basta o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país", advirtió.

La denuncia contra Begoña Gómez, su esposa, fue presentada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, un "sindicato" ultraderechista que ha denunciado supuestas corrupciones políticas o económicas con lesión para el interés general.

Consiguió sentar en el banquillo de los procesados a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, en 2016, en el juicio contra su entonces marido, Iñaki Urdangarín, por dos delitos contra la Hacienda Pública, de los que resultó absuelta. EFE

