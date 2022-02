Putin anuncia "operación militar especial" ¡Ataca Ucrania!

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hoy el comienzo de una operación militar en este de Ucrania para proteger a las personas de "abusos y del genocidio" del Gobierno ucraniano desde hace ocho años.

"Las repúblicas populares de Donbass se acercaron a Rusia con una solicitud de ayuda. En relación con esto (...) tomé la decisión de realizar una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que son objeto de abusos, genocidio del régimen de Kiev durante ocho años, y para ello buscaremos desmilitarizar y desnazificar Ucrania y llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes sangrientos contra personas pacíficas, incluidos nacionales rusos", dijo Putin en un discurso televisivo.

Putin señaló que Rusia no planea la ocupación de territorios ucranianos, pero apoya el derecho de los pueblos de Ucrania a la autodeterminación.

"La ocupación de territorios ucranianos no está en nuestros planes. No vamos a forzar nada a nadie", dijo el líder ruso.

Putin se dirigió a los militares ucranianos y les pidió "deponer inmediatamente las armas y regresar a sus hogares".

"Todos, todos los militares del Ejército ucraniano pueden abandonar la zona de combate y volver con sus familias", afirmó.

Biden responde

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó este miércoles a Puntin de lnzar un ataque "no provocado e injustificado" contra Ucrania y de apostar por una "guerra premeditada" que provocará pérdidas "catastróficas".



Estados Unidos adelantó que hoy presentará una resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU en respuesta a la intervención rusa en Ucrania, un texto que previsiblemente será vetado por Moscú.

"Esta es una emergencia grave. El Consejo necesitará actuar y vamos a poner una resolución sobre la mesa mañana", dijo la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield.

La diplomática, que habló durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, insistió en que "el mundo hará que Rusia rinda cuentas" por este ataque.



OTAN condena

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, condenó “enérgicamente” este jueves el ataque “no provocado” de Rusia contra Ucrania que según dijo arriesga “innumerables vidas civiles”, y lamentó que Moscú haya elegido el “camino de la agresión”.

“Condeno enérgicamente el ataque temerario y no provocado de Rusia contra Ucrania, que pone en peligro innumerables vidas civiles”, afirmó Stoltenberg en un comunicado.



Rusia justifica

Sin embargo, el embajador ruso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, recalcó que el objetivo de esta "operación especial" es "proteger a las personas que desde hace ocho años llevan sufriendo un genocidio por parte del régimen de Kiev" y "desmilitarizar" Ucrania.

El diplomático destacó que "la ocupación de ucrania no está en los planes" de Rusia y aseguró que la intervención tiene justificación en la Carta de Naciones Unidas, a pesar de que el propio secretario general de la organización, António Guterres, dijo hoy lo contrario.





Evacuaciones

En Kiev, capital de Ucrania, ha comenzado la evacuación de los pasajeros y el personal del aeropuerto.La medida se produce tras el anuncio sobre la operación militar rusa en el este del país.





