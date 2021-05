"Quien reprime al pueblo debe pedir perdón", dijo a Crítica Web, Esteban Gañan, un político que se estrena a sus 24 años como concejal en el municipio de Pereira en Colombia.

Según la visión de este joven, hubo un despertar ciudadano lo que ha provocado la situación que se vive en el país, en el que hasta ayer se contabilizaban 37 personas fallecidas, 26 personas con heridas en los ojos, 98 casos por disparos con arma de fuero por parte de agentes de la Policía y 11 víctimas de violencia sexual.

Los que se ve en las calles es producto del cansancio de la población de un gobierno que ha reprimido al pueblo y la necesidad de que los cambios políticos se registren en el país, dijo.

"Más que la represión... estamos cansados del Uribismo y del Gobierno mal que tenemos en este país", dijo el joven.

8 tiros le dieron a Lucas, eso no fue al azar, lo habían perfilado y lo asesinaron.



Se llevaron un pedacito de Colombia.



No te mereciamos Lucas, este hpta país no te merecía #ColombiaSOSDDHH #ParoNacionalColombia #ColombiaAlertaRoja #FueElEstado #CensuraColombia pic.twitter.com/ECFt4FuuXR