Ráfaga de viento levanta castillo inflable con niños dentro en Mislata

Valencia- Una ráfaga de viento alzó por el aire un castillo inflable que se ubicaba en la feria de Mislata, en Valencia, España, dejando como saldo a varios menores heridos.

La información fue confirmada por el Consorcio Provincial de Bomberos, cuyas unidades atendieron el llamado de emergencia de manera conjunta con el Servicio de Emergencias de la Comunitat.

Paramédicos en sus ambulancias, algunas de ellas con soporte vital básico, se presentaron al lugar para atender a los heridos, mientras que el hospital de Manises declaró una prealerta para estar preparados en caso de que necesitaran trasladar a sus instalaciones a algunos de los heridos.

Unidades de los Bomberos también realizaron una inspección en las estructuras, en busca de personas atrapadas debajo. Afortunadamente no había nadie aplastado.

Los miembros del Consorcio Provincial de Bomberos no brindaron detalles de la cantidad exacta de menores heridos ni la gravedad de las lesiones.

Actualització incident amb unflable tombat a fira de #Mislata. Diversos menors han sigut atesos per mitjans sanitaris. @BombersValencia ha revisat la infraestructura per comprovar que no hagueren més persones baix, i han descartat que hi haguera ningú atrapat. pic.twitter.com/SqRFrIdomX